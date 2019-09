Vieni da Me, Cristina e Agostino: il matrimonio durante il live di Jovanotti

Jova Beach Party, da Caterina Balivo la coppia sposata da Jovanotti durante il live a Castelvolturno.

La puntata di oggi di Vieni da Me di Caterina Balivo regala grandi emozioni. In studio arrivano infatti Cristina e Agostino. Sono una coppia che è stata sposata da Jovanotti nell’ambito del suo Jova Beach Party a Castel Volturno e che era stata ospite da Caterina Balivo nella scorsa stagione televisiva. Cristina aveva detto che Agostino non la voleva sposare perché erano già una famiglia, ma che se li avesse sposati Jovanotti allora si sarebbe potuto fare. Cristina allora si è iscritta per farsi sposare da Jova nel concerto di Castel Volturno e proprio loro sono stati sorteggiati tra più di 3000 coppie e alla fine il 13 luglio 2019 proprio Jovanotti li ha sposati simbolicamente al concerto.

Jovanotti, Cristina e Agostino: il matrimonio durante il concerto

“Ero carica, ero agitatissima, non ho dormito la notte prima, ma è stato meraviglioso – dichiara Cristina e Agostino aggiunge – Come dice Jovanotti essere sposati è bellissimo”. Cristina racconta poi del vestito che ha scelto la settimana del matrimonio, mi ha accompagnato mio padre. La mattina ci siamo sposati in Comune con rito civile con amici e parenti che poi sono andati al concerto”. Agostino spiega che quando l’ha vista in abito bianco si è sentito l’uomo più fortunato del mondo. “Dopo il rito civile siamo andati al concerto, c’era un traffico assurdo così siamo scesi dalla navetta e siamo arrivati al party a piedi. Jovanotti è stato meraviglioso, ci ha messo subito a nostro agio, ci ha presentato la moglie”. La coppia di Agostino e Cristina è innamoratissima, sono molto felici e l’emozione si capisce perfettamente dal loro sguardo e dal modo in cui raccontano questa meravigliosa esperienza.

