Andrea Bocelli, chi è la moglie giovanissima del tenore: figli e cosa sapere

Andrea Bocelli stasera in TV: chi è Veronica Berti la bellissima e giovanissima moglie del tenore.

Andrea Bocelli è pronto per la sua serata straordinaria in prima tv su Rai 1. Le doti del cantante sono famose ormai a tutti e anche per quanto riguarda il figlio Matteo, che abbiamo visto con lui al Festival di Sanremo, non ci sono più segreti. Forse non tutto si sa però sulla moglie di Andrea Bocelli. Chi è cosa sapere quindi sulla loro unione? Scopriamolo insieme.

Chi è Veronica Berti, la moglie di Andrea Bocelli

La moglie di Andrea Bocelli si chiama Veronica Berti è nata nel 1984 e nonostante la differenza di età i due si amano follemente. Proprio il tenore è riuscito a conquistare la donna diventando suo marito nel 2014. I due si sono incontrati a una festa Ferrara, lei aveva 21 anni e lui 44, ma poco importa! Tra loro c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Infatti da quel momento i due non si sono più lasciati e in un’intervista a Vanity Fair Andrea Bocelli ha raccontato che dal primo momento in cui l’hai incontrata è diventata la donna della sua vita. Il tenore aveva avuto già due figli dalla sua precedente storia d’amore, ma con Veronica è nata un’altra figlia, Virginia, nel 2012. Veronica è gelosissima di Andrea che aveva la fama di un vero e proprio galantuomo ed era corteggiato da tutte. Inoltre Veronica ha raccontato in un’intervista ad oggi che Andrea è super romantico e le manda spesso delle poesie, delle rime e alle volte anche qualche proposta un pochino più piccante. Il rapporto di Veronica Berti con Matteo e Amos, i figli nati dalla precedente relazione del tenore, è ottimo e spesso infatti sono tutti insieme. Oggi la famiglia Bocelli vive in una villa meravigliosa a Forte dei Marmi e la loro storia d’amore è ogni giorno sempre più forte.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI