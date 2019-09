Cristiano Ronaldo si è lasciato andare alle lacrime in un’intervista a Good Morning Britain: il campione ha raccontato il suo dramma familiare, parole choc sul padre.

Cristiano Ronaldo non è solo il campione che tutti conosciamo. Atleta impeccabile, goleador dal sangue freddo e soprattutto papà e compagno innamorato, Cristiano ha mille volti, ma non li mostra tutti, almeno non sempre. In un’intervista ai microfoni di Good Morning Britain, il calciatore della Juventus e della nazionale portoghese ha mostrato al pubblico una parte di sé davvero inedita, quella più intima, che riguarda il suo ruolo di ‘figlio’. Il campione ha infatti parlato di suo padre, completamente travolto dalla commozione, lasciandosi andare ad alcune forti confessioni: ecco le sue parole.

Cristiano Ronaldo, il dramma di suo padre: parole choc del calciatore tra le lacrime

Cristiano Ronaldo è molto legato alla sua famiglia e non ne ha mai fatto mistero. La madre Dolores lo segue dovunque, così come la compagna Georgina Rodriguez e i suoi 4 figli. Il campione ha fatto di tutto per diventare papà, e ha avuto i suoi primi tre figli, Cristiano Jr. e i gemelli Mateo ed Eva, da madri delle quali non ha mai dichiarato l’identità. Solo Alana MArtina è nata da una vera e propria relazione amorosa, quella con la sua attuale compagna, che va avanti dal 2016. Ma la storia familiare di Cristiano non è stata affatto rose e fiori: in un’intervista a Good Morning Britain, il calcitore della Juve ha confessato il suo più grande dolore, nonché il rimpianto che lo accompagna da anni. Suo padre, venuto a mancare nel 2005 per problemi legati all’alcolismo, non lo ha visto all’apice della sua carriera e non ha potuto essere orgoglioso di lui.

Il capitano della Nazionale portoghese è scoppiato in lacrime davanti alle telecamere, confessando di portare dentro di sé questo grande dolore: ‘Sono diventato il numero 1, e lui non sa niente’, ha dichiarato, sottolineando che lo fa stare male il fatto che suo padre non abbia visto cosa è riuscito a diventare e a costruire grazie al suo talento e al suo duro lavoro. E a voi piace questo volto inedito di Ronaldo?

