Anticipazioni Trono Over, prima puntata 16 settembre: chi torna e chi abbandona

Trono Over Uomini e Donne, anticipazioni prima puntata 16 settembre: cosa succederà e il ritorno di Gemma Galgani.

Manca poco alla prima puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Over e le anticipazioni sulla registrazione sono piuttosto succulente. Nelle ultime ore, infatti, è circolata la notizia che Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno definitivamente chiuso la loro storia d’amore ma la bella Ida questa volta sembra aver trovato un nuovo partner che arriva sempre dal mondo di Maria De Filippi, ma da Temptation Island e si tratta di Andrea Filomena il giovanissimo ragazzo che era stato lasciato da Jessica Battistello perché si era presa una cotta per quello che poi è il nuovo tronista oggi di Uomini e Donne Trono Classico Alessandro Zarino. Ma ci sono anche tanti ritorni e tante curiosità e novità. Vediamoli insieme.

Trono Over Uomini e Donne, anticipazioni: tutti i protagonisti che sono tornati

Tornano volti noti nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne come Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri, Stefano Torrese, Ida Platano, Pamela Barretta, Gemma Galgani, Barbara De Santi e Valentina Autiero. Dubbi su Giorgio Manetti: tornerà veramente “a casa” o continuerà a cercare l’amore fuori dal programma?

Uomini e Donne Trono Over: Anticipazioni 9 settembre

Nella prima puntata del Trono Over di Uomini e Donne le anticipazioni dicono che vedremo Davide Scarantino e Cristina Incorvaia ospiti e racconteranno com’è andata la loro situazione a Temptation Island. David e Cristina vivranno dei picchi di rabbia nei confronti gli uni degli altri e la loro rottura dopo il programma è stata praticamente immediata. Addirittura Cristina avrebbe detto in diretta alcuni epiteti piuttosto forte e violenti che l’uomo avrebbe rivolto proprio a lei tra lo stupore generale del pubblico. La discussione si va via via talmente violenta a livello verbale ovviamente e non fisico che Maria De Filippi invita ad uscire dallo studio. Subito dopo ci sarà un filmato di Gemma Galgani che racconterà la sua estate e ovviamente non mancheranno i soliti punzecchiamenti con Tina Cipollari, inoltre Ida annuncerà proprio nella prima puntata del trono over di Uomini e donne la sua frequentazione con Andrea Filomena.

Uomini e Donne, Trono Classico e Over: tutte le novità

