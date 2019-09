Micol Olivieri ha risposto alle domande dei fan su Instagram: ‘Ho sofferto di attacchi di panico, ero terrorizzata dalla vita’, la sua confessione choc.

Il grande pubblico la conosce come Alice Cudicini, l’adolescente della famiglia ‘Cesaroni’ dell’omonima fiction di Canale 5. Nella vita si chiama Micol Olivieri, è una giovane e bellissima attrice 26enne, sposata dal 2014 con il calciatore Christian Massella e soprattutto mamma di due splendidi bambini, Arya e Samuel. Ma nonostante il grande successo e l’amore della sua famiglia, la sua vita non è stata sempre rose e fiori come potrebbe sembrare. Micol ha appena confessato su Instagram di aver sofferto di attacchi di panico dopo la nascita del suo secondo figlio: ecco il suo racconto choc ai fan.

Micol Olivieri, la confessione che ha sconvolto i fan: ‘Ho sofferto di attacchi di panico’

L’attrice e influencer Micol Olivieri è molto seguita sui social e si dedica spesso ai fan, rispondendo alle loro domande su Instagram. Pochi minuti fa, ‘parlando’ con uno dei suoi followers, l’attrice ha fatto una confessione che ha lasciato tutti di stucco.

Le sue parole sono fin troppo chiare: Micol ha sofferto di attacchi di panico e ha superato questo momento difficile attraverso l’aiuto di un comportamentista, che l’ha seguita in terapia. L’attrice ha dato alcuni consigli ai giovani che hanno questo problema, dicendo loro di andare subito in terapia, perché l’unico modo per combattere gli attacchi di panico è lavorare sulla propria mente com l’aiuto di uno specialista. Dopo questa prima risposta, Micol ha fatto un lungo video-selfie, per parlare nel dettaglio del suo problema, raccontando che tutto è cominciato improvvisamente con la nascita di SAmuel, nel 2017. ‘Non mi riconoscevo più, avevo paura di tutto’, racconta Micol, che ha capito di dover andare in terapia. Solo così è riuscita a cambiare il suo modo di vedere le cose, che la portava a ingigantire tutto, ed ha potuto piano piano tornare alla normalità.

