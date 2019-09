Ascolti tv: Moltalbano-Live Non è la d’Urso, scoprite come è andata

Ascolti tv: Moltalbano-Live Non è la d’Urso, scopriamo insieme come è andata la prima sfida stagionale per il talk show di Canale 5.

Ascolti tv: Moltalbano-Live Non è la d’Urso era sicuramente la sfida più attesa in prima serata il 15 settembre. Da una parte le repliche del commissario più amato d’Italia su Rai 1. Dall’altra il debutto di Barbara d’Urso con una punta che ha messo al centro ancora una volta la vicenda legata al mancato matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Adesso sono arrivati i dati ufficiali degli ascolti e c’è ancfhe il primo verdetto stagionale per entrambi. Almeno per il momento, il pubblico domenicale ha preferito puntare sull’usato sicuro premiando il personaggio reso celebre da Luca Zingaretti. Per Live una partenza al rallentatore, ma nelle prossime settimane potrà rifarsi.

Potrebbe interessarti anche:

Ascolti tv: Moltalbano-Live Non è la d’Urso, i risultati

Barbara d’Urso nei giorni scorsi era stata facile profeta. Lanciando la nuova stagione di Live – Non è la d’Urso aveva spiegato che la richiesta di spostarsi alla domenica sera era arrivata direttamente dalla rete. Non l’ha detto chiaramente, ma con la Champions League in ballo, molti mercoledì sera verrano dedicati al calcio. E così per lei la domenica, “la serata più complicata del nostro palinsestro”, aveva aggiunto confemando però che lei da buon soldatino si sarebbe prestata.

Il verdetto per ora è chiaro: la fiction ‘Tocco d’artista’, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, ha coinvolto 4.365.000 spettatori pari al 21,75% di share. Invece su Canale 5 la prima puntata di Live – Non è la D’Urso ha totalizzato 1.555.000 spettatori, con l’11,08 % di share. Nella passata stagiomne era arrivata al 18%, superando anchew quota 2,7 milioniki di spettatori. In ogni caso è stato il secondo programma più visto della serata: su Italia1 il film The Great Wall è stato seguito da 1.475.000 spettatori, su Rai2 la serie tv Hawai Five O ha fatto segnare 1.239.000 spettatori (5,72%) nel primo episodio e 1.086.000 spettatori (5,42%) nel secondo episodio. Molto peggio è andato tutto il resto, ma in diversi commenti sui social viene rinfacciato a Barbara d’Urso di non volerla mollare con Pamela Prati. Un argomento che ora sembra aver stancato il pubblico. Cosa succederà tra sei giorni?

Per ulteriori news sugli ascolti tv –> clicca qui