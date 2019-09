Jessica Jaymes trovata morta nel suo appartamento in California: la nota pornostar aveva 43 anni. Ecco cosa è successo.

Lutto nel mondo del porno. È stata trovata senza vita la nota pornostar Jessica Jaymes, all’interno della sua abitazione in California. L’attrice aveva 43 anni. Non sono ancora note le cause ufficiali del decesso, ma stando alle prime indiscrezioni sarebbe stata stroncata da un arresto cardiaco. Nulla ha potuto l’intervento repentino dei soccorsi: la donna aveva perso la vita prima di raggiungere l’ospedale. Scopriamo qualcosa in più sulla triste vicenda.

Jessica Jaymes trovata morta nel suo appartamento: a stroncarla un arresto cardiaco

È morta Jessica Jaymes, nota attrice a luci rosse. La 43enne è stata trovata senza vita nella sua casa in California. Secondo quanto riportato da TMZ, sarebbe stata una sua amica a chiamare i soccorsi, dopo averla raggiunta a casa per avere sue notizie. Jessica infatti non era reperibile da qualche giorno. Ma all’arrivo dei medici nell’appartamento in California, la donna era già in gravissime condizioni, dopo l’arresto cardiaco. Ed è stata dichiarata morta prima di raggiungere l’ospedale. Una notizia davvero triste, che sconvolge i fan della pornodiva. Sulle cause specifiche dell’arresto cardiaco si indagherà e sarà l’autopsia a dare maggiori informazione sul triste avvenimento. L’attrice, che lavorava nel mondo a luci rosse dal 2002, aveva postato la sua ultima foto sui social solo 6 gironi fa. Uno scatto mentre la parrucchiera le curava i lunghi capelli neri: “Ciao ragazzi, prendo una piccola vacanza per un paio di giorni!”. È questa la frase che aveva scritto ai fans nell’ultimo post di Instagram. Un post che oggi sa di ultimo saluto. Rip Jessica.