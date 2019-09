Rosy Abate torna in tv: tutti notano quel ‘dettaglio’ durante la prima puntata della serie dedicata alla ‘regina di Palermo’.

Rosy Abate torna in tv per la seconda stagione. A interpretarla, come sempre, l’amatissima Giulia Michelini. È una delle serie tv più attese e seguite del momento. E, finalmente, questa sera 18 settembre va in onda la prima puntata della seconda stagione dello spinoff di Squadra Antimafia. Ma sin dalle prime scene del primo episodio, tutti hanno notato un ‘dettaglio‘ nella protagonista assoluta della fiction. È davvero evidente Siete curiosi di sapere quale? Scopriamolo insieme.

Rosy Abate torna in tv: quel ‘dettaglio’ durante la prima puntata, spunta un ciuffo di capelli bianchi

Ormai ci siamo: Rosy Abate è tornata! Per la gioia di milioni di telespettatori che col fiato sospeso attendevano la nuova stagione della serie tv. A interpretare la mitica Rosy è, ovviamente Giulia Michelin. Alla quale, in questa nuova stagione, è stato aggiunto un particolare ‘dettaglio’. Lo hanno notato tutti sin dalle prime scene. Siete curiosi di scoprire di che si tratta. Guadate qui:

Ebbene sì, a Rosy è spuntata una ciocca di capelli bianchi sul lato. Nonostante la donna sposti spesso i capelli da un lato all’altro, il ciuffo bianco è molto evidente. Una scelta fatta, probabilmente, per sottolineare il periodo buio di Rosy in carcere. Lo stress, si sa, fa venire i capelli bianchi! Nuove sfide attendono l’inarrestabile Rosy, che ora ha un unico obiettivo. salvare suo figlio Leonardo. Cosa accadrà in questa nuova stagione?