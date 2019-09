Chi è Vittorio Magazzù: età, carriera e vita privata dell’attore che interpreta Leonardo, figlio di Rosy Abate nell’omonima serie tv.

Per tutti è Leonardo, il figlio dell’amatissima Rosy Abate. Ma il suo nome e Vittorio Magazzù. È lui uno dei protagonisti della seguitissima serie tv di Canale 5 con Giulia Michelin, spin off di Squadra Antimafia. In Rosy Abate Vittorio veste i panni del figlio della protagonista,ma lo abbiamo già visto sul piccolo schermo. Scopriamo qualcosa in più sul giovane interprete.

Chi è Vittorio Magazzù: tutto sull’attore che interpreta Leonardo in Rosy Abate

Si chiama Vittorio Magazzù, ha ventidue anni ed è di Palermo. È lui Leonardo, figlio di Rosy Abate nell’omonima serie tv di Canale 5. Una serie tv di assoluto successo, che torna in onda dal 18 settembre per la gioia dei fan. Vittorio è uno dei personaggi principali della fiction, in cui affianca una splendida Giulia Michelin. Una passione, quella per la recitazione, che Vittorio ha scoperto ben presto nella sua vita: dopo il Liceo Classico si avvicina prontamente al mondo della recitazione e del teatro. Per seguire il suo sogno si trasferisce a Roma: qui frequenta la scuola Stap Brancaccio. Ma il grande successo arriva col primo ruolo di rilievo sul piccolo schermo. Vittorio veste i panni del siciliano Ciccio Strano in Questo nostro amore 80, fiction Rai con Anna Valle e Neri Marcorè. Sarà poi Alfredo Carizzo in La Terra Promessa di Ricky Tognazzi, trasmesso in Rai nel 2018. Nello stesso anno vince il Premio Giuliano Gemma nella sezione Speciale Cinema Nuovi Talenti. E Vittorio, a soli 22 anni, si dimostra davvero un grande talento. Se non volete ammirarlo solo nei panni di Leonardo, ecco il suo profilo ufficiale di Instagra. Cosa aspettate a seguirlo?