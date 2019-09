Belen Rodriguez, sua mamma pubblica una foto da giovane su Instagram: la somiglianza con uno dei figli è impressionante, ecco di chi si tratta.

Belen Rodriguez oggi compie gli anni. 35 anni per una delle donne simbolo di sensualità e bellezza in Italia. Belen è una vera e propria dea, con il suo corpo sinuoso e le sue forme mozzafiato, che incantano ogni giorno i fan su Instagram. Ma non solo. La showgirl argentina ha anche dei forti valori, in primis quello della famiglia, a cui è legatissima. Ogni occasione è buona per stare tutti insieme, con mamma, papà e i suoi adorati fratelli. Di sicuro anche questo compleanno sarà un momento di grande condivisione familiare. La mamma di Belen, Veronica Cozzani, ha voluto fare gli auguri a sua figlia, pubblicando una foto in cui la tiene in braccio da neonata. Avete mai visto la mamma di Belen da giovane? Guardate questa foto e noterete un’impressionante somiglianza.

Belen Rodriguez, la foto di sua mamma da giovane: somiglianza impressionante

Belen Rodriguez festeggia oggi i suoi 35 anni. La moglie di Stefano De Martino festeggerà sicuramente con suo marito e il piccolo Santiago, ma non mancheranno di certo i suoi genitori, a cui l’argentina è legatissima. La mamma di Belen, in particolare, ha voluto farle gli auguri pubblicamente, mostrando ai fan una foto di lei da giovane con la piccola ‘Belencita’ in braccio. L’immagine risale a più di trent’anni fa, e la somiglianza di Veronica con le figlie è davvero impressionante. A chi somiglia di più secondo voi?

La dedica di Veronica Cozzani e di suo marito alla loro figlia Belen è dolcissima: ‘Averti avuto da giovani ci ha permesso di godere di ogni tappa della tua crescita! Siamo orgogliosi di essere i tuoi genitori’. Le parole della mamma a Belen sono quelle che ogni figlio vorrebbe sentire, e sicuramente riusciranno nell’intento di far emozionare la showgirl in un giorno tanto speciale.

