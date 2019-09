Andrea Damante e Guendalina Canessa, flirt in corso? L’indizio clamoroso arriva dai social dei diretti interessati.

Un nuovo, clamoroso, scoop invade Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne è nell’occhio del ciclone per via del libro della sua ex Giulia De Lellis. Un libro di cui, suo malgrado, è assoluto protagonista. Lui e i suoi tradimenti, che Giulia ha voluto raccontare nei dettagli attraverso queste pagine. Ma proprio a poche ore dalla messa in onda dell’intervista di Damante a Verissimo, una nuova indiscrezione fa il giro del web. Andrea potrebbe avere un flirt in corso con una famosa ex gieffina, opinionista in tv nelle trasmissioni della D’Urso: Guendalina Canessa. Ecco gli indizi social.

Andrea Damante e Guendalina Canessa, flirt in corso? Lei era a casa di lui

Andrea Damante e Guendalina Canessa insieme? Potrebbe essere l’ennesima voce di gossip infondata. Ma nelle ultime ore, sul web, non si parla di altro. A ‘lanciare lo scoop’ è stata proprio la Canessa, che ha girato alcune Instagram Stories in un luogo che i fan conoscono troppo bene. Si tratta della veranda della casa di Damante, da cui spesso Andrea registra video. I fan sono quindi sicuri: Guendalina era a casa di Andrea. Amici o flirt in corso? Questo non è ancora noto. Ma ecco le immagini postate da Guendalina, che hanno insospettito gli occhi attenti di Instagram:

Divanetto, piante, vasi azzurri: tutto coincide alla perfezione con casa Damante. Ma c’è di più: vedete la felpa che indossa Guendalina nelle sue stories? Ebbene, è di Andrea! Indizio abbastanza clamorosi, quelli individuati nelle stories della Canessa. Che di certo non si è ‘preoccupata’ di non mostrarsi in casa del bel Damante. La domanda, ora, è: i due sono semplici amici o qualcosa bolle in pentola? Non ci resta che attendere nuovi sviluppi. Il gossip si infiamma!