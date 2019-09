Imma Tataranni – Sostituto Procuratore: anticipazioni prima puntata

Imma Tataranni Sostituto Procuratore questa sera la prima puntata della nuova serie TV.

Va in onda questa sera la prima puntata di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Si tratta di una nuova fiction TV della RAI che andrà in onda domenica 22 settembre su Rai 1 quindi oggi! Lo stile è giallo e questa serie cercherà di appassionare un numero crescente di pubblico andando così un pochino a scalfire la grandissima attenzione mediatica di telespettatori che caratterizza da sempre il programma di Barbara D’Urso Live non è la d’Urso che quest’anno va in onda proprio la domenica sera.

Trama Imma Tataranni Sostituto Procuratore: di cosa parla?

Nella prima puntata inizieremo a conoscere anche la protagonista che è interpretata da Vanessa Scalera. Il primo episodio di Imma Tataranni Sostituto Procuratore si intitola “L’estate del dito” visto che il procuratore Imma, quando la polizia scopre un dito di donna in mare, decidi di indagare. Conoscerà il nuovo procuratore capo, il dottor Vitali col quale daranno inizio a questa appassionanti indagine. La caratteristica di questa protagonista, Imma è che pur essendo molto decisa, precisa e a tratti anche dissacrante, sa utilizzare empatia, compassione tenerezza. Questa nuova serie TV tratta dai romanzi gialli di Mariolina Venezia è ambientati a Matera e sono un ritratto di quello che è l’Italia oggi. Imma Sostituto Procuratore a tratti fa pensare a una versione femminile del Commissario Montalbano.

Cast Imma Tataranni Sostituto Procuratore: attori e protagonisti

Il cast è composto da Vanessa Scalera che interpreta proprio Imma poi altri nomi interessanti sono Alessio ya pice Alice Azzariti Monica dugo Lucia Zotti Dora Romano Ester Pantano Carlo De Ruggieri Ma nella serie troveremo anche due nomi molto interessanti come Cesare Bossi Bocci e Carlo buccirosso

