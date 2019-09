8 Giorni Alla Fine: cast, trama e cosa sapere sulla nuova serie di Sky

8 giorni alla fine, la nuova serie tv Sky da guardare che racconta di un meteorite che si sta per schiantare sull’Europa.

Gli appassionati di serie TV saranno felici di sapere che Sky ha deciso di presentare una nuova produzione originale intitolata “8 giorni alla fine” che, dal 23 settembre alle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su Now TV, racconterà un avventura pazzesca in cui mancano solo 8 giorni da vivere prima della fine del mondo. Gli appassionati della serie tv ad alta tensione quindi saranno super pronti a questa nuova avventura.

Cosa sapere sulla serie 8 Giorni Alla Fine di Sky?

8 giorni quindi per mettersi in salvo ed otto episodi che ci portano sempre più vicino al momento clou, ossia il momento in cui dovrebbe esserci l’impatto di un meteorite con la Terra. Si tratta di un meteorite che viaggia a 30000 km orari e chi rimane in Europa ha possibilità di sopravvivere pari a zero. Inutile anche il tentativo di deviare il meteorite con missili nucleari da parte degli Stati Uniti. Sembra proprio che l’impatto sarà inevitabile e colpirà essenzialmente l’Europa. In questi episodi si racconteranno diverse storie di cui soprattutto quella di una famiglia di Berlino che cerca di sopravvivere a questa catastrofe, che sembra proprio essere inevitabile. Quindi i membri della famiglia vanno anche ad interrogarsi sulla loro vita. Intanto il governo tedesco di Berlino, cerca di far evacuare temporaneamente tutta la popolazione, ma è difficile perché nessuna della nazioni vicine vuole accogliere tutta questa gente in fuga. Diversi personaggi tenteranno le vie più strane per cercare di scappare: chi vuole attraversare il confine, chi cerca di farsi trasportare da una banda di contrabbandieri di nascosto in Russia…Tanti personaggi che si intrecciano e la serie sembra essere molto molto interessante. Siete pronti a seguire questa nuova storia? Tanto l’inverno è alle porte e i pomeriggi da passare sul divano sono molti!

