Temptation Island Vip, durante il falò di confronto tra Nathaly Caldonazzo ed Andrea Ippoliti, Alessia Marcuzzi interviene e s’infuria: cos’è accaduto.

La terza puntata di Temptation Island Vip è, finalmente, iniziata. E lo ha fatto nei migliori dei modi. Una delle sei coppie restanti in gioco, infatti, è pronta ad un confronto finale. Nathaly Caldonazzo, dopo aver visionato delle immagini poco carine del suo fidanzato Andrea Ippoliti, ha deciso di chiedergli un confronto immediato. Ecco. Prima dei 21 giorni canonici, i due si sono incontrati nuovamente. Eppure, durante il loro colloquio, accade qualcosa di inaspettato. Dopo una reazione ‘esagerata’ di Andrea, Alessia Marcuzzi è costretta ad intervenire. La conduttrice romana è una vera e propria furia. Ecco cos’è accaduto nel minimo dettaglio.

Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi s’infuria durante il falò di Nathaly ed Andrea

E così, Andrea Ippoli e Nathaly Caldonazzo sono pronti ad aver un dialogo. Le ultime immagini visionate dall’attrice, riguardanti il suo fidanzato, sono state davvero ‘atroci’ per lei. Immediata è stata, quindi, la sua richiesta. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, mentre la coppia riguarda i loro video, accade qualcosa di inaspettato. Perché, in seguito ad una reazione spropositata di Andrea, è costretta ad intervenire anche Alessia Marcuzzi. La conduttrice romana, infatti, cerca di stemperare la tensione che si è andata a creare tra i due. Ma non solo. Il 47enne, infatti, si lascia andare anche ad un commento inappropriato sulla sua fidanzata riguardante proprio la Marcuzzi. “Mi fa piacere che sei appoggiata da Alessia, che quando sei a casa non parlì così di lei”, sbotta Andrea. Ecco. È proprio per questo motivo che l’ex compagna di Facchinetti perde la pazienza. E, senza troppo di giri di parole, ha esclamato: “Sei poco elegante Andrea”. È proprio così, quindi, che reagisce Alessia di fronte a tale esclamazione di Andrea. Invitandolo, tra l’altro, a moderare i toni.

