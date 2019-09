Riccanza Deluxe: cast, ospiti, protagonisti del programma di Mtv. Il reality andrà in onda con quattordici nuovi episodi: ecco le novità

Riccanza Deluxe sta per tornare su Mtv con tantissime novità. Ben quattordici nuovi episodi che vedranno i tanti protagonisti sfoggiare la bella e sfavillante vita fatta di serate, auto extralusso, viaggi e shopping sfrenato. Non mancheranno vecchi protagonisti del cast di Riccanza come Farid Shirvani, Tommaso Zorzi, Nicolò Ferrari, Cristel Isabel Marcon, Nicolò Ferrari e Cristel Isabel Marcon. Ma vediamo quando inizia Riccanza e quali sono le new entry.

Riccanza Deluxe andrà in onda su Mtv dall’8 ottobre con nuovi esilaranti episodi. Per le prime due serate sarà trasmesso un episodio, mentre dall’appuntamento del 25 ottobre ci sarà il doppio episodio.

Le new entry sono tre: Camilla Neuroni, modella italo-svizzera; Mattia Mustica, dj e produttore discografico; Aaron Nielsen, che abbiamo conosciuto all’Isola dei famosi e che si unirà al cast di Riccanza 4 nella seconda metà del reality.

Blogo ha intervistato due protagonisti di Riccanza Deluxe, Nicolò e Aaron. Per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non è la prima volta a Riccanza: “È un ritorno inaspettato, però piacevole, perché ho iniziato con Riccanza. È un po’ come tornare a casa. Vedranno sicuramente tanti aspetti che non si sono visti nelle mie esperienze precedenti. Si vedrà molto il rapporto con mia sorella e ci tenevo tanto”. Aaron ha dichiarato: “È un programma che ho sempre guardato. Quando mi hanno fatto la proposta ero titubante, non sapevo se accettare o no. Poi, ho deciso di farlo perché, dopo l’Isola dei Famosi, sono uscito per quello che non sono”.

Tra gli ospiti anche Giulia Salemi, Marco Maccarini e Jo Squillo, fino all’ex gieffino Stefano Sala e un inaspettato Alberico Lemme! Infine, in qualche episodio vedremo anche Lucas Peracchi. Insomma, un cast stellare quello di Riccanza Deluxe.