Ragazza 20enne si suicida: “Bullizzata perché di umili origini”

Ragazza 20enne si suicida: “Era vittima di bullismo”, le prime ipotesi sono queste, le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire…

Aveva 20 anni la studentessa universitaria che si è tolta la vita lanciandosi nel vuoto dal quarto piano del palazzo. Una tragedia immane, un vuoto incolmabile per i genitori che adesso staranno vivendo il dolore più grande che si possa provare nella vita. I Carabinieri di Pistoia hanno già avviato le indagini e, a quanto sembra, dietro la scelta della ragazza suicida si nasconderebbe un forte disagio da parte della ragazza che sarebbe stata bullizzata da un gruppo di amici. Il motivo? Le sue umili origini. Una vicenda agghiacciante, che però lascia riflettere su quanto sia ancora diffusa la pratica del giudizio, degli insulti continui e quindi del bullismo, detta con un termine che riassume un po’ tutto.

Ragazza di 20 anni si suicida: veniva bullizzata perché di umili origini

Non ci sono messaggi che riportano i suoi stati di disagio. Non ha lasciato alcun biglietto. Tuttavia, i media locali hanno provato a ricostruire l’accaduto e in tanti sostengono che la ragazza avrebbe avuto anche intenzione di denunciare quello che le stavano facendo. Non c’è ancora nulla di certo, le forze dell’ordine stanno già svolgendo delle indagini preliminari per vederci chiaro.

La ragazza era figlia di immigrati, ma era nata e cresciuta in Toscana. Da un po’ frequentava l’Università a Roma ed è proprio lì che sarebbe cominciato il suo incubo. Come detto, la stampa locale riporta alcune confessioni fatte a delle sue amiche in cui diceva di non sopportare più tali insulti e che avrebbe voluto denunciare alle forze dell’ordine. Forze dell’ordine che adesso stanno indagando su quanto avrebbe potuto spingere la ragazza a compiere un gesto simile. E’ già stato sequestrato, infatti, il suo cellulare e tutto ciò che potrebbe rivelare qualche cosa in più rispetto questa vicenda.