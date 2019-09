Uomini e Donne, chi è Sara Bucci: la corteggiatrice contesa dai due tronisti Alessandro e Giulio. Conosciamola meglio.

È stata protagonista assoluta della puntata di oggi di Uomini e Donne. Si tratta di Sara Bucci, la corteggiatrice bionda che ha sceso le scale per entrambi i tronisti. Sì, perché sia Alessandro Zarino che Giulio Raselli hanno scelto di portare la vulcanica bionda in esterna. Esterne molto diverse tra loro: se con Alessandro c’è stato più imbarazzo, con Giulio Sara sembra essersi trovata meglio. Ma scopriamo di più sulla nuova corteggiatrice di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, chi è Sara Bucci, la corteggiatrice che piace a Giulio e Alessandro

Si chiama Sara Bucci, ha 21 anni, e viene da Venafro. E in poco tempo ha colpito entrambi i tronisti di Uomini e Donne. Merito della sua innegabile bellezza, grazie alla quale ha partecipato anche a Miss Italia nel 2017. Bionda e dal carattere frizzantino, la bella Sara si è fatta subito notare durante la puntata del Trono Classico. A tal punto che la tronista Giulia l’ha definita ‘gatta’ per via dei suoi atteggiamenti in esterna coi ragazzi. Ma Sara non sembra temere il giudizio degli altri, e appare molto sicura di sè. Il suo profilo Instagram è pieno di scatti in cui si vede la bellezza della corteggiatrice. E siamo sicuri che il numero dei followers è destinato a crescere grazie alla sua partecipazione al seguitissimo programma di Maria De Filippi. Cosa aspettate a seguirla? Ecco una foto pubblicata su Instagram:

Una bellezza semplice e pulita, quella si Sara, che sembra essersi trovata meglio con il tronista Giulio Raselli. Avrà davvero interrotto la conoscenza con Alessandro? Non ci resta che attendere il prossimo appuntamento con Uomini e Donne per scoprire che fine farà il primo ‘triangolo’ di questa stagione!