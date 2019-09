I Simpson piangono, morto l’ex produttore J. Michael Mendel

I Simpson piangono, morto l’ex produttore J. Michael Mende: in passato era stato uno dei produttori deòlla serie e da sei anni era dietro al progetto di Rick and Morty.

Morto J. Michael Mendel, un nome che per gli appassionati di serie tv animate è fondamentale. C’è infatti anche lui dietro a progetti importanti come I Simpson in passato e Rick and Morty nel presente. Lui in realtà li bviveva dietro alle quinte come produttore esecutivo delle serie. Un lavoro che l’aveva anche portato a vincere tre Emmy in carriera tra il 1995 e il 1998, un qaurto lo scorso anno, e ad essere considerato uno dei migliori nel suo campo.

I Simpson piangono, J. Michael Mendel era un genio

J. Michael Mendel è morto all’età di 54 anni, come ha comunicato ufficialmente un membro dello staff di Adult Swim, la tv commerciale per la quale lavorava. Erano loro infatti a realizzare Rick and Morty (in Italia è disponibile su Netflix) dal 2013. Nel ricordarlo, i suoi colleghi che si dicono distrutti per la tragica notizia hanno voluto mettere in risalto “il suo talento e la sua fantastica intelligenza che ci mancheranno molto”. Alle sua spalle quasi trent’anni di esperienza nel settore, da quando nel 1989 aveva cominciato ad unirsi allo staff che stava lavorando per I Simpson.

Proprio con I Simpson, la serie tv culto per diverse generazioni, ha vissuto il suo perido più intenso firmando come produttore oltre 200 episodi. Poi la decisione di cambiare e passare ad Adult Swim. Nel 2013 era nato il progetto di Rick and Morty, una serie liberamente ispirata a ‘Ritorno al futuro’. Qui uno scienziato, Rick, va a vivere a casa della famiglia di sua figlia Beth e ha a che fare anche con il nipote, Morty. Lo spunto per una serie di storie esilaranti e che non guardano in faccia nessuno. Un successo che Mendel non potrà più seguire. E Justin Roiland, co-creatore della serie, l’ha commemorato così: “Sono distrutto. Il mio amico, partner, produttore è passato a miglior vita”.

