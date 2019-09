Al Bano, È La Mia Vita: quando portò Michael Jackson in Tribunale per plagio

Il documentario sulla vita di Al Bano Carrisi, È la mia vita: l’accusa di plagio a Michael Jackson.

Su Al Bano Carrisi si è già detto praticamente tutto. Conosciamo a memoria la sua tormentata storia d’amore con Loredana Lecciso e Romina Power. Sappiamo dei figli di Al Bano, di cui Ylenia tragicamente scomparsa nel 1993 mentre si trovava a New Orleans e, ancora oggi, non ritrovata. Sappiamo delle sue canzoni, della partecipazione al Festival di Sanremo, delle vittorie. Questa sera però va in onda un documentario sulla vita di Al Bano intitolato È la mia Vita, su Canale 5 alle 21.20 in cui scopriremo altri dettagli sulla vita privata di Al Bano. Noi di SoloGossip però, vi diamo qualche curiosità che forse ancora non conoscevate su Al Bano come la controversia e le accuse di plagio nei confronti di Michael Jackson e tutti i vini pugliesi che ha prodotto negli anni.

Al Bano e Michael Jackson: l’accusa di plagio

Nel 1992 Al Bano accusò Michael Jackson di aver plagiato la sua canzone I Cigni di Balaka con il brano Will You Be There nell’album Dangerous. Il Giudice emise un’ordinanza provvisoria di cautela il disco di Michael Jackson venne ritirato dal mercato in Italia. Nel 1995 le due case discografiche si misero d’accordo e venne revocato il provvedimento, ma si costituirono tutti in giudizio. Michael Jackson si presentò a processo al Tribunale di Roma nel 1997 e vinse. Per i giudici mancava: “Una prova attendibile e convincente che Jackson abbia avuto conoscenza del brano musicale realizzato da Al Bano”. Il sequestro dell’album di Michael Jackson venne annullato e venne stabilito nel 1997 che non c’era nessun plagio. Al Bano così fu costretto a pagare le spese della causa. Nel 1999 però il Pretore Penale di Roma decise di condannare Jackson per il plagio e la popstar ricevette una multa da 4milioni di lire. Le cause e i contenzioni continuarono, ma di fatto non vi fu mai prova di un reale plagio.

