Chi L’Ha Visto, Caso Vannini: tutta la verità sul fascicolo di Antonio Ciontoli

Caso Vannini, Chi L’Ha Visto: la verità sul fascicolo di Antonio Ciontoli in diretta tv.

È andata in onda questa sera una nuova puntata di Chi L’Ha Visto, il programma di punta di Rai 3 concentrato come sempre su casi irrisolti, misteri e sparizioni. Federica Sciarelli, la conduttrice, affronta nuovamente il caso Vannini e, come abbiamo visto, è spuntato un fascicolo misterioso su Antonio Ciontoli che, fino ad oggi, pare sia stato nascosto nella caserma dei Carabinieri di Ladispoli. Cosa contiene questo fascicolo e perché è stato nascosto sono stati gli argomenti della puntata di questa sera di Chi L’Ha Visto.

Caso Vannini: il fascicolo su Ciontoli a Chi L’ha Visto

Pare che in questo fascicolo misterioso, emerso solo ora, su Antonio Ciontoli si parli di un reato nei confronti di una prostituta. L’uomo accusato della morte di Marco Vannini è così oggetto di un nuovo caso di violenze e la domanda che tutti si pongono è perché sia uscito solo ora. Diverse indiscrezioni, che però non vedono ancora conferme ufficiali, parlano di alcune dichiarazioni rilasciate da un ex sottoufficiale della Guardia Di Finanza, secondo cui Ciontoli sarebbe stato aiutato a coprire un caso di violenze nei confronti di una prostituta. Tutto sarebbe emerso per via di alcune intercettazioni pubblicate dal quotidiano Etruria News in cui viene accusato Davide Vannicola di aver coperto Ciontoli dicendogli di prendersi la responsabilità dello sparo a Vannini che invece sarebbe stato esploso dal figlio. Dall’intercettazione così emerge che proprio nella caserma di Ladispoli ci sarebbe un fascicolo dedicato a Ciontoli per una rapina ai danni di una prostituta. Caso che sarebbe dovuto andare alla Procura di Roma, ma che invece è stato trattato dalla Procura di Civitavecchia. Se tutto questo venisse confermato si andrebbe ad avvalorare la tesi per cui Ciontoli avrebbe aiutato Izzo ad entrare nei servizi segreti. Uno scambio di favori insomma.

