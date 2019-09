Pochissime ore fa, Laura Chiatti ha scritto uno straziante e commovente messaggio di lutto su Instagram: ecco cosa è successo e a chi è dedicato.

È sempre molto attiva sui social, Laura Chiatti. La bella attrice, infatti, non perde mai occasione di poter comunicare o interagire con i suoi followers su Instagram. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, con un messaggio pieno di dolore, straziante e commovente, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la morte di un suo caro amico. Pierfrancesco Stocco, pr romano, è venuto tragicamente a mancare. Provando, in tutte le persone che lo conoscevano, stimavano e volevano bene, un dolore inaccettabile. Ma ecco che cosa scrive nel minimo dettaglio la bella attrice de ‘Ho voglia di te’ sul suo canale social per questo grave lutto.

Laura Chiatti in lutto: il messaggio straziante sui social

Pierfrancesco Stocco, pr romano, aveva soltanto 46 anni. E, purtroppo, è venuto a mancare pochissime ore fa. La notizia della morte di Pierfra, era così conosciuto nell’ambiente mondano della capitale, ha sconvolto praticamente tutti. Anche tutti quei Vip che avevano, in qualche modo, la possibilità di conoscerlo e avere dei rapporti con lui. Appena diffusa la notizia, infatti, sui social sono comparsi i primi messaggi di cordoglio. Tra i tanti, spunta anche quello di Laura Chiatti. La bella attrice, come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, ha pubblicato uno straziante messaggio su Instagram. In cui si capisce perfettamente il suo dolore per questo grave lutto. Ecco di che cosa parliamo:

Con una foto di Pierfrancesco, la bella moglie di Marco Bocci ha voluto dedicare un ultimo saluto al suo amico. Descrivendo perfettamente il suo attuale stato d’animo per questa tragica notizia. “Ti porto nel mio cuore. Fai buon viaggio, amico mio”, si conclude in questo modo lo straziante messaggio su Instagram di Laura Chiatti.

