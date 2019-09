Lory Del Santo, ospite della puntata odierna di Mattino Cinque, ha confessato a Federica Panicucci con Eric Clapton l’ha tradita anni fa.

Ultimo appuntamento della settimana con Mattino Cinque. E, per l’occasione, in studio vi era come ospite Lory Del Santo. Tuttavia, è proprio durante questa puntata che la showgirl si lascia andare ad una clamorosa confessione riguardante il suo passato. E, soprattutto, la sua precedente relazione con Eric Clapton. Ecco cosa dichiara al riguardo.

Mattino Cinque, la confessione di Lory Del Santo: “Ecco con chi mi ha tradito Eric Clapton”

È sempre in fiume in piena Lory Del Santo quando è ospite nei diversi programmi televisivi. Ne abbiamo la prova quando è presente tra gli opinionisti di Barbara D’Urso. E ne abbiamo avuto, invece, la conferma oggi quando, ospite di Mattino Cinque, ha rivelato una confessione davvero pazzesca sul suo passato a Federica Panicucci. La showgirl, probabilmente per la prima volta, ha confessato con chi Eric Clapton l’avrebbe tradita durante la loro breve relazione. Stando a quanto riferito dalla Del Santo, il chitarrista avrebbe avuto una liason con Naomi Campbell.

