Una 18enne statunitense, Maddie Nelson, secondo quanto riportato dal Mirror, ha fumato per tre anni la sigaretta elettronica: è finita in coma.

Sono diversi anni, ormai, che è stata messa in commercio la sigaretta elettronica. Adottata come una vera e propria sostituzione alla sigaretta normale, l’aggeggio elettronico ha riscosso, sin dal primo momento, un successo davvero smisurato. Attualmente, infatti, sono davvero tantissime le persone che ne fanno uso. Tuttavia, stando a quanto raccontato sulle pagine del Mirror, una 18enne statunitense, proprio a causa dell’abuso di questo nuovo tipo di sigaretta, è finita in coma clinico. Ecco cosa le è accaduto. E per quale motivo è successo questo.

Sigaretta Elettronica, 18enne statunitense finisce in coma dopo averla fumata per 3 anni: ecco perché

Maddie Nelson, è questo il nome della giovane diciottenne statunitense, stando a quanto raccontato sulle pagine del Mirror, ha iniziato a fumare la sigaretta elettronica all’età di 15 anni. Fino a farne diventare, date le condizioni di salute, un vero e proprio abuso. È proprio per questo motivo che, appena compiuti i diciotto anni, la giovane sarebbe finita in ospedale. Stando a quanto rivelato sulle pagine del giornale americano, la ragazza si sarebbe recata in ospedale dopo giorni di febbre alta e forti dolori al petto. Una volta giunta qui, la diagnosi è stata davvero ‘dolorosa’. I suoi polmoni, infatti, erano veramente infiammati. Tanto che, per circa 4 giorni, Maddie è stato in una condizione di coma. Soltanto alla fine di questi giorni ed un trasferimento alla terapia intensiva, la giovane ragazza è stata dichiarata fuori pericolo. Tuttavia, lo spavento è stato davvero grandissimo. Tanto che, tramite un post su Facebook, la diciottenne statunitense ha voluto condividere questa tragica esperienza con tutti i suoi amici virtuali. In modo tale che tutti possano acquisire consapevolezza di quanto questo tipo di sigaretta possa essere dannosa.

Per ulteriori news su d’attualità –> clicca qui