Pomeriggio 5, parla la sorella di Francesca De André: “Non mi ha mai risposto al telefono”, ecco la replica di Fabrizia De André, in diretta a Pomeriggio 5.

Oggi in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. E nella seconda parte della trasmissione, quella dedicata alle vicende e ai gossip dei vip, c’è stata un’ospite molto attesa. Si tratta di Fabrizia De André, sorella di Francesca, che ha voluto replicare alle accuse dell’ex gieffina. Francesca aveva dichiarato, a Domenica Live, che la sorelle sarebbe complice in un complotto contro di lei: avrebbe inventato il tradimento di Giorgio. Ecco cosa ha raccontato Fabrizia oggi a Pomeriggio 5.

Pomeriggio 5, parla la sorella di Francesca De André: la replica alle dure accuse

Fabrizia De André è davvero incredula per la situazione che sta vivendo. La sorella di Francesca è ospite dalla D’Urso, nella puntata di oggi di Pomeriggio 5. Le accuse di Francesca verso di lei sono davvero pesanti: per l’ex gieffina la sorella è stata falsa e opportunista. Fabrizia avrebbe ‘sfruttato’ la popolarità della sorella per lavorare in tv e avrebbe complottato insieme ad altre persone contro di lei. I tradimenti del suo (di nuovo) fidanzato Giorgio, secondo Francesca, sarebbero stati totalmente architettati da loro. “Non ho parole, mi dispiace davvero tanto. Questo è il risultato per tutto quello che ho fatto per aiutarla e difenderla”. Fabrizia racconta di aver passato tutto Agosto a telefonarle, senza ricevere mai risposta dalla sorella. Non accetta l’accanimento di Francesca nei suoi confronti, ma nonostante il dispiacere si mostra disponibile a un chiarimento: “La mia porta è sempre aperta, sono pronta a un chiarimento con lei.” E alla domanda di Barbara D’Urso sulla possibile influenza di Giorgio nella decisioni di Francesca, Fabrizia risponde: “Può essere. Ma io sono felice se Francesca è felice e serena, che sia Giorgio, Gennaro o qualunque altro.” Come finirà tra le due sorelle? Riusciranno a chiarirsi?