Basta poco a Belen Rodriguez per far girare la testa ai suoi fan. L’argentina è considerata una delle donne più sensuali del momento, e non è difficile capire il perché. Basta farsi un giro sul profilo Instgaram della showgirl per rendersi conto che la temperatura, quando si tratta di Belencita, è davvero alta! E proprio qualche ora fa, Belen ha regalato ai suoi numerosi followers un nuovo scatto provocante. L’argentina indossa un abito a fascia pazzesco, ma è lo spacco decisamente alto ad attirare l’attenzione di tutti. Diamo un’occhiata al post ‘bollente’.

Belen Rodriguez, Instagram si fa ‘hot’: selfie allo specchio e spacco da capogiro

Tra le tante doti di Belen Rodriguez, c’è sicuramente l’innata sensualità. Belen risulta sexy sempre, qualsiasi cosa indossi. Ma l’abito scelto ieri dalla moglie di Stefano De Martino è veramente mozzafiato. Uno spacco laterale che lascia poco spazio all’immaginazione. Ecco il post pubblicato ieri sera dalla Rodriguez:

Belen è decisamente raggiante nella foto, riflessa allo specchio, pubblicata ieri sul suo account ufficiale di Instagram. Il vestito è magico: il corpetto a fascia e il color oro rendono il look della Rodriguez unico. Ma il dettaglio ‘hot’ che ha colpito tutti è lo spacco laterale della gonna. Uno spacco davvero troppo alto: Belen mostra la gamba, e Instagram si fa ‘bollente’. Il post, come sempre quando si tratta della showgirl argentina, ha ottenuto in poco tempo una valanga di like e commenti. Tutti ricchi di complimenti per la regina dei social. Che dire, Stefano De Martino è senza dubbio uno degli uomini più invidiati d’Italia!