Rosy Abate 2, Vittorio Magazzù svela un clamoroso retroscena: è avvenuto durante le riprese della fiction.

È uno dei protagonisti assoluti della seconda stagione di Rosy Abate. Parliamo di Vittorio Magazzù, il ventiduenne che interpreta Leonardo Abate, il figlio della regina di Palermo. Un’occasione unica per il giovane palermitano, che avevamo già visto in tv. Ma la fiction con Giulia Michelini ha rappresentato la svolta per Vittorio. Che, ai microfoni di FanPage.it, racconta alcuni aneddoti molto interessanti sulla fiction. Dei retroscena davvero clamorosi. Sapete cosa gli è successo durante una scena di corsa? Ve lo sveliamo subito.

Si chiama Vittorio Magazzù, ma tutti lo conoscono come Leonardo Abate, il figlio dell’amatissima Rosy Abate. Con Giulia Michelini, Vittorio è protagonista assoluto della serie di successo di Canale 5, che è tornata con una seconda stagione ricca di colpi di scena. Ma c’è qualcosa che non sappiamo. O meglio, non sapevamo prima delle rivelazioni del giovane attore. In un’intervista a FanPage, Vittorio si è raccontato, svelando alcuni retroscena davvero curiosi sulla fiction. L’attore rivela di essersi emozionato tantissime volte sul set: sia ai provini che in varie scene, Vittorio ha pianto lacrime vere, in compagnia di Giulia Michelini. “Accade quando scavi nell’emotività reale”, dichiara l’attore. Che, però, parla anche di un episodio divertente, avvenuto durante una scena molto particolare. Durante una scena della prima puntata, Vittorio passeggia con Nina, e in quel frangente fuma tantissime sigarette. Poco dopo, per lui c’era un scena di corsa, ma i polmoni pieni di fumo non hanno aiutato l’attore: “Mentre correvo non sentivo il mio corpo, sono praticamente svenuto, ho passato mezz’ora in camerino per riprendermi!”. Insomma, la vita per gli Abate è movimentata anche fuori dalle scene! E a voi piace questa fiction?