“Quanto sei forte mamma”: l’immagine drammatica dell’attrice in ospedale

L’attrice racconta con un’immagine il dramma di sua mamma appena ricoverata in ospedale: cosa le è successo e perché si trova lì

Matilde Lojacono Gioli ci racconta del dramma che sta vivendo con sua mamma. Una mamma forte, tenace, come ce la descrive lei stessa su Instagram. “Mamma quanto sei forte, mamy and me”, scrive nel messaggio che accompagna la foto di sua madre su un letto d’ospedale e lei col capo chino. Tanti i commenti dei follower che esprimono vicinanza e solidarietà nei suoi confronti. Tante parole d’affetto e messaggi confortanti. Matilde non fa chiarezza su cosa abbia sua madre, ma possiamo sicuramente affermare che anche soltanto vederla lì, per lei, dovrà essere qualcosa di abbastanza drammatico.

L’attrice Matilde Lojacono Gioli: la mamma ricoverata in ospedale

La mamma sorride, anzi, pare che – anche se con qualche difficoltà a causa dei macchinari – rida proprio insieme a sua figlia che è lì con lei.

Non si chiama Matilde Gioli, ma Lojacono. E se vi state chiedendo il motivo di questo cambio di nome, ecco, la risposta l’ha data lei stessa in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “È stato Virzì a suggerirmelo, per proteggermi in un mondo che non conoscevo. Disse: ‘Creati un avatar, Gioli è l’attrice, Lojacono sei tu’. Un consiglio molto affettuoso, mi è servito”.

Non sarà facile per Matilde questo momento. In tanti sono quelli che le stanno vicino anche solo con un messaggio su Instagram. Ricordiamo che l’attrice, come ha raccontato in passato, ha perso il papà all’età di soli 23 anni. Ne parlava così al settimanale Grazia: “Il mio papà si è ammalato e, in pochissimo tempo, ci ha lasciato. Io non avevo ancora 23 anni. I miei fratelli piccoli lo hanno avuto per così poco: diventare adulti senza un padre è dura. Cerco di non soffermarmici troppo, perché mi fa star male”.