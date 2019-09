Paola Perego a Verissimo, la dolorosa confessione: “Ne soffro da 30 anni”, ecco cosa ha rivelato la conduttrice a Silvia Toffanin.

Oggi, 28 settembre, va in onda una nuova attesissima puntata di Verissimo. Il talk show condotto da Silvia Toffanin è ormai un appuntamento fisso del sabato pomeriggio. Il pubblico ama le interviste della Toffanin, che con garbo e rispetto riesce a tirare fuori gli aspetti più nascosti dei vip. Tra gli ospiti in studio in questa nuova puntata c’è anche lei, Paola Perego, una delle conduttrici più amate della nostra tv. Un’intervista davvero intensa, la sua, durante la quale ha parlato di un dramma che la accompagna da 30 anni. Ecco cosa ha svelato.

Leggi anche:

Paola Perego a Verissimo, la dolorosa confessione: “Soffro di attacchi di panico da 30 anni”

Paola Perego è una dei tanti ospiti della terza puntata di Verissimo, in onda oggi 28 settembre. Nel famoso salotto di Silvia Toffanin, la Perego si lascerà andare a una lunga e toccane intervista, in cui rivelerà un doloroso retroscena della sua vita. La conduttrice soffre di attacchi di panico, da circa 30 anni. Non ne aveva mai parlato prima in tv, ma oggi ha deciso di aprirsi proprio nella trasmissione di Canale 5: “Il mio primo attacco di panico l’ho avuto a 16 anni, ero in macchina e mi mancava l’aria.” Un momento indimenticabile per Paola Perego, che ha svelato di voler raccontare la sua esperienza in un libro. “Quando avevo le crisi di panico scrivevo: raccoglierò i miei diari e ne farò un libro. La conduttrice spiega la difficoltà, per chi soffre di attacchi di panico, di parlarne con gli altri: “Ti senti debole, pensi che tutti siano più forti di te”, spiega la Perego, che si confessa a cuore aperto a Verissimo.