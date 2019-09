Fabio Fazio cambia tutto: la clamorosa confessione prima del debutto. Da domani, 29 settembre, il popolare conduttore torna al timone di Che tempo che fa.

Fabio Fazio cambia tutto: a fine giugno ha chouso i battenti di Che tempo che fa su Rai 1 e adesso è pronto a ripartire da Rai 2. Un cambio non deciso da lui che si è dovuto adeguare. Ma in fondo da lì era partito con il grande successo di Quelli che… il calcio e la Rai gli chiede di continuare ad intettanere il pubblico con il suo talk show. lui e il suo staff hanno lavorato tutta l’estate sulle novità, a comincare dall’orario che cambia. Ma come ha ammesso lui stesso nelle ultie ore, non è stato facile perché la scia delle polemiche si pè trascinata per lungo tempo, anche con risvolti drammatici.

Fabio Fazio cambia tutto: la confessione sugli attacchi e le novità su Rai 2

Fabio Fazio ha dovuto cambiare per forza e la sua non è stata un’estate semplice. Come ha raccontato a ‘Il Venerdì’ di Repubblica è sttao anche oggetto di un’aggresione per strada. Un uomo, probabilmente caricato a palla da tutte le polemiche politiche che hanno accoimpagnato la passata stagione, l’ha pesantemente insultato. E anche i suoi figli, a scuola, hanno dovuto ascoltare accuse del tipo, “ma quanto guadagna tuo papà, i soldi li ruba”. Adesso però ha voglia di ripartire, con altri obiettivi. Rai 2 non gli chiede di vincere la serata degli ascolti, anche arrivare all’8% di share a fine stagione sarebbe un ottimo risultato, almeno per lui.

Quali sono le novità in arrivo per Che tempo che fa? Intanto l’orario. Una prima parte dalle 19.30 della domenica e una seconda più lunga dalle 21.10, dopo il Tg2 serale. Ad affiancarlo nella prima fascia il Mago Forest, ma anche anche Gigi Marzullo oltre ad Ale e Franz. Nella seconda parte della trasmissione tornano Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Appena annunciato anche il primo ospite nella serata inaugurale: Mahmood festeggerà il successo del suo nuovo brano, ‘Barrio’.

