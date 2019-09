Cecilia Rodriguez, ‘look bollente’: la scollatura è profondissima, niente reggiseno per la bellissima sorella di Belen.

Il cognome Rodriguez, si sa, è sinonimo di bellezza e sensualità. Come la sorella Belen, anche Cecilia Rodriguez può contare su una numerosa schiera di fan, che la seguono attivamente sui social. La sua storia d’amore con Ignazio Moser fa sognare il pubblico sin dal loro primo incontro nella casa del Grande Fratello. Ma Chechu fa impazzire i fan anche grazie alla sua innegabile bellezza. Una bellezza messa in risalto dal look scelto dalla showgirl per la serata di ieri. Cecilia è incantevole, ma tutti notano il dettaglio ‘hot’. La scollatura della maglia è davvero profonda, niente intimo per la Rodriguez. Diamo un’occhiata al suo outfit.

Leggi anche:

Cecilia Rodriguez fa impazzire Instagram: scollatura esagerata senza reggiseno

Basta poco a Cecilia Rodriguez per infiammare i followers di Instagram. La ‘sorellina’ di Belen è una delle showgirl più seguite sui social, e non è solo merito dell’emozionante storia d’amore col bel Moser. Cecilia è solita condividere coi fan le foto e i video dei momenti più salienti della sua vita. Anche dei suoi look, che non passano quasi mai inosservati. Come quello mostrato ai followers ieri sera. Un mix di eleganza e sensualità che ha lasciato tutti senza parole. Ecco le immagini:

Cecilia è davvero sensuale nell’abito scelto per la serata di ieri. A colpire tutti è la profonda scollatura sfoggiata dalla Rodriguez. Che, si vede chiaramente, non indossa il reggiseno. Ma il look della showgirl argentina è davvero impeccabile: sensuale, ma non volgare. Il post ha ricevuto in poco tempo migliaia di consensi. Non c’è che dire, Cecilia Rodriguez: promossa!