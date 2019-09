Un giovane ha deciso di scambiare il suo cane per il nuovo Iphone e la comunica al suo amico, la reazione di lui è incredibile, ecco di cosa parliamo.

La storia ha, realmente, dell’assurdo. Stando a quanto si apprende dal sito de La Stampa, un giovane avrebbe scambiato il suo cane per ricevere l’Iphone di ultima generazione. Una scelta davvero incredibile. Che, in poco tempo, è diventata virale. Anche perché, il giovane ragazzo, dopo aver compiuto tale gesto, avrebbe avvertito un suo amico. Ecco. Immediata è la reazione del ragazzo in questione. Che non solo, visibilmente amareggiato da quanto accaduto, ha sottolineato l’inverosimiglianza di tale atto, ma si è lasciato andare ad un giudizio non molto piacevole nei confronti del suo amico. Ecco tutto quello che è accaduto nel minimo dettaglio.

Scambia il suo cane per l’Iphone: ecco la reazione del suo amico

Stando a quanto si apprende dal sito La Stampa, si sa davvero ben poco della questione. L’unica cosa che conta è che questo cane, di nome Gohan Banda e di razza Golden Retriever, sarebbe stato scambiato dal suo giovane padrone per ottenere in cambio il nuovo Iphone uscito sul mercato. Ebbene. È proprio così. Il ragazzo in questione avrebbe preferito il telefono all’ultima generazione anziché continuare ad avere le coccole e le tenerezze del suo cucciolo. La storia, in un batter baleno, è diventata virale. Perché, come dicevamo precedentemente, il giovane ragazzo, appena compiuto tale baratto, avrebbe informato un suo amico dello scambio. Suscitandone, com’è giusto che sia, una dura reazione. Da come si apprende dallo screenshot riproposto sul sito, il ragazzo sarebbe convinto di aver fatto la cosa giusta perché ‘un uomo d’affari’. Immediata, di fronte a tali parole, quindi, l’esclamazione del suo amico. Che, senza troppi giri di parole e, soprattutto, senza peli sulla lingua, ha risposto: “Che idiota”.

