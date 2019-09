Si addormenta con lo smartphone in carica mentre ascolta musica: la batteria esplode, morta una quattordicenne

Una giovane 14enne è morta dopo essersi addormentata con lo smartphone in carica e mentre ascolta musica: una vera e propria tragedia.

È accaduto a Bastobe, in Kazakistan. Una giovane 14enne si è addormentata mentre, con lo smartphone in carica, ascoltava musica. Un gesto che, ammettiamolo, facciamo un po’ tutti. Ma che, probabilmente, in pochi conoscono le gravi conseguenze che può portare. Alua Asetkyzy Abzalbek, è questo il nome della ragazzina, è stata trovata morta l’indomani mattina in seguito all’esplosione della batteria del telefono in questione. Un tragedia immane, insomma. Stando a quanto riportato dal sito Mattino.it, la batteria sarebbe esplosa in seguito al suo surriscaldamento.

Si addormenta con lo smartphone in carica: la batteria esplode, una 14enne è morta

Siamo in una generazione in cui gli smartphone sono diventati parte integrante della nostra giornata. Facciamo quasi tutto con questi aggeggi elettronici, ammettiamolo. A partire, quindi, dalla sveglia, ai promemoria, ai social network e, perché no, anche alla musica. È inevitabile, quindi, che la loro batteria si scarichi in men che non si dica. Tuttavia, se caricare il proprio smartphone è una pratica molto diffusa. In pochi sanno che è necessario utilizzare le opportune precauzioni. Ecco. È proprio in seguito a questo che, come dicevamo precedentemente, una giovane ragazza 14enne è morta in seguito all’utilizzo del suo smartphone mentre era in carica. Stando a quanto si apprende dal sito Mattino.it, la giovane del Kazakistan avrebbe continuato ad utilizzare il suo smartphone, per ascoltare la sua musica preferita, mentre esso era attaccato ad una presa della corrente. È proprio per questo motivo che, dopo essersi addormentata, non si sarà resa conto del surriscaldamento della batteria. Provocandone, quindi, l’immediata esplosione. L’indomani mattina, Alua Asetkyzy Abzalbek è stata trovata morta nel suo letto. E, stando a quanto riportato, la causa sembrerebbe essere proprio questa. Per il momento, la marca del telefono non è stata resa nota.

Per ulteriori news d’attualità e di curiosità –> clicca qui