Subito dopo la puntata odierna de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi è stata protagonista di un vero e proprio colpo basso: ecco cosa è accaduto sui social.

Anche oggi, lunedì 30 Settembre, è andata in onda una nuova puntata de La Prova del Cuoco. E, come tutte le altre volte, Elisa Isoardi era davvero spettacolare. Sorridente, splendente e raggiante più che mai, la bella conduttrice si è mostrata in forma davvero splendida. Sarà stata questo abbigliamento un po’ ‘ose’. Chissà. In effetti, la giovane Isoardi era davvero irresistibile in quest’ultimo appuntamento del famoso cooking show. Tuttavia, c’è chi, invece, non ha affatto apprezzato l’outfit della giornata. Lanciandole, quindi, non solo una vera e propria frecciatina su Instagram, ma facendo anche riferimento ad Antonella Clerici, conduttrice pregressa dello show. Ecco il colpo basso di cui è stata protagonista la giovane conduttrice.

Elisa Isoardi, colpo basso subito dopo la Prova del Cuoco

Un vero e proprio colpo basso per Elisa Isordi subito dopo la puntata odierna de La Prova del Cuoco. Com’è solita fare, terminato, il suo impegno televisivo, la conduttrice ha voluto condividere, con i suoi numerosi ed accaniti, fan uno dei tanti momenti importanti della puntata. E così, immortalata insieme a Alessandra Spisni, una vera e propria maestra della pasta sfoglia, ha mostrato una scollatura davvero molto particolare. In fondo, ve l’avevamo detto che l’outfit della puntata di oggi era davvero bestiale. Ebbene. Sembrerebbe, però, che non tutti abbiano apprezzato tale aspetto. Sottolineandolo, quindi, su Instagram. Ma, come dicevamo, non lo hanno fatto in modo ‘normale’. Bensì, hanno chiamato in causa Antonella Clerici. Ecco il commento social a cui ci riferiamo:

“Viva l’eleganza della Clerici”, scrive l’utente in questione sotto la foto di Elisa Isoardi. Rimproverandole, quindi, di aver mostrato il suo Lato A in un programma di cucina. Insomma, un’accusa davvero incredibile. Tuttavia, immediata è stata la reazione di un fan della bella conduttrice che, senza troppi di giri di parole, ha difeso la giovane. In fondo, diciamo la verità: non è nulla di scandaloso, no?

