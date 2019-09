Joe Bastianich, dopo lo scontro con Platinette ad Amici Celebrities, ha voluto inviarle una nuova frecciatina sui social: ecco cosa scrive.

Sabato 28 Settembre è andata in onda la nuova puntata di Amici Celebrities. Durante la quale abbiamo assistito all’eliminazione di Joe Bastianich e Cristina Donadio. Ma non solo. Perché, come raccontato in un nostro recente articolo, durante la seconda puntata del programma, vi è stato un vero e proprio scontro tra Platinette e il severo giudice di Masterchef. In diversi momenti della puntata, infatti, il concorrente del talent e il suo giudice si sono scambiati, in modo anche molto ‘forte’, le loro opinioni. È proprio per questo motivo che, subito dopo la sua eliminazione, il buon Bastianich è ritornato su Instagram. Inviando, così, una dura frecciatina a Mauro Coruzzi. Ecco cosa scrive.

Joe Bastianich, la frecciatina a Platinette dopo Amici Celebrities

È stata una puntata di Amici Celebrities davvero complessa per Joe Bastianich. Il giudice di Masterchef, in seguito a diverse ed incredibili esibizioni canore, è stato protagonista di un accesso dibattito con Platinette. Tra i due, come dicevamo precedentemente, volano parole pesanti. Tanto che, dopo la sua eliminazione, anche la conduttrice Maria De Filippi ha voluto prendere le difese dell’americano. Sottolineando di quanto lui, in realtà, sia già famoso. E che, come altri, ha voluto mettersi in gioco soltanto per onor della sua passione. Tuttavia, a poche ore dalla fine della sua puntata e, quindi, della sua eliminazione, il buon Bastianich è ritornato su Instagram. Esprimendo, quindi, il suo ringraziamento per tutte quelle che persone che, in questo percorso, l’hanno supportato, ma lanciando anche una chiara frecciatina a Mauro Coruzzi. Eccola nello specifico:

È proprio così, quindi, che il giudice di Masterchef vuole chiaramente far capire al suo pubblico ed, in particolare, a Platinette quanto sia importante per lui la musica.

