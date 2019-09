Sconvolgente confessione di un’infermiera: “Scambiavo per divertimento i neonati nelle culle”

La confessione di un’infermiera dello Zambia è davvero sconvolgente: la donna ha ammesso di aver scambiato per divertimenti i neonati nelle culle.

Una confessione davvero sconvolgente, occorre ammetterlo. Eppure, sembra essere realtà. Stando a quanto riportato dal sito Fanpage, un’infermiera del reparto di maternità dell’University Teaching Hospital di Lusaka, in Zambia, ha ammesso di aver scambiato, per tutti gli anni del suo servizio, i neonati dalle loro culle. A raccontare la vicenda è la diretta interessata. Elizabeth Mwewa, questo è il nome dell’infermiera, ha rivelato, ad alcuni giornali locali, di voler confessare questo ‘segreto’ soltanto adesso perché, malata di tumore allo stadio terminale, vuole ammettere tutti i suoi peccati. Insomma, una notizia davvero sconcertante. Ma vediamo nel minimo dettaglio cosa dichiara al Lusaka Times.

La confessione dell’infermiera: “L’ho fatto per divertimento”

Come dicevamo quindi, Elizabet Mwewa, come riportato da FanPage, avrebbe confessato al Lusaka Times uno dei suoi più grandi segreti. Infermiera dell’University Teaching Hospital di Lusaka, in Zambia, avrebbe scambiato dal 1983 al 1995, gli anni del suo servizio, più di cinquemila neonati nelle loro culle soltanto per divertimento. Ecco. È proprio questa la sconvolgente confessione della donna. Che, tra l’altro, rivela di averla fatta solo adesso perché allo stadio terminale della malattia. Ma non è finita qui. Perché, stando a quanto scritto sul sito web, sembrerebbe che, fatte gli opportuni controlli, non sarebbe esistita alcuna Elizabeth Mwewa in quell’ospedale dello Zambia e, soprattutto, di servizio in quegli anni. Tuttavia, il caso è stato in ugual modo preso in considerazione dalla Polizia Locale perché, a quanto pare, si tratta di una vera e propria mitomane. Infatti, tantissime sono le famiglie che hanno il serio dubbio di essere i protagonisti di questa sconvolgente realtà. È proprio per questo motivo che l’infermiera lancia un disperato appello: “Fate un test del Dna se avete qualche dubbio”.

