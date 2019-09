Rai Uno, il conduttore lascia il programma per sempre: l’annuncio sui social spiazza i fan; ecco di chi si tratta.

Un addio davvero inaspettato quello del conduttore. Parliamo di Federico Quaranta, che dopo due anni ha dovuto mettere fine alla sua avventura al timone di Linea Verde, il programma di Rai Uno che racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze. Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli hanno preso il posto di Daniela Ferolla, Giuseppe Calabrese e Federico Quaranta. Quest’ultimo ha voluto dedicare un post per ‘salutare’ quella che per due anni è stata la sua casa. “Un’avventura incredibile”, la definisce il conduttore. Diamo un’occhiata al post pubblicato su Instagram.

Rai Uno, il conduttore lascia il programma per sempre: Federico Quaranta dice addio a Linea Verde

“Oggi dopo due anni di lavoro intensissimo finisce un’avventura incredibile“, è così che Federico Quaranta annuncia ai suoi followers la fine della sua esperienza alla conduzione di Linea Verde. Un’esperienza meravigliosa per il conduttore, che decide di scriver questo post per ringraziare i fan per le migliaia e migliaia di messaggi ricevuti. Ecco le sue parole:

Un post emozionante ma allo stesso tempo malinconico. Federico Quaranta dice addio al programma Rai che lo ha accompagnato per 2 anni. “Un’esperienza lavorativa unica”, scrive il conduttore, che però sembra fare una promessa ai suoi fan. “Mi sa che ci rivedremo presto”, è la frase con cui conclude il suo messaggio. e L’hashtag in inglese dal significato “il meglio deve ancora venire” fa ben sperare: qualcosa bolle in pentola! Quali saranno i nuovi progetti di Federico Quaranta? Non ci resta che attendere notizie ufficiali. Nel frattempo, i fan invadono i suoi post di complimenti e messaggi di apprezzamento. La ‘sua’ Linea Verde resterà nel cuore dei telespettatori.