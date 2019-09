Il sabato sera è di Alberto Angela: vince su Amici Celebrities di Maria De Filippi e segna l’inizio di un ‘cambiamento’ epocale

E’ successo qualcosa di straordinario questo sabato sera in TV: forse, non ce ne rendiamo conto perché siamo troppo presi dal ‘ricominciare’ di una nuova ed intensa settimana di lavoro o di scuola. Ebbene, gli ascolti TV hanno dato ragione ad Alberto Angela ed al suo ‘Ulisse’ in onda sulle reti Rai che ha letteralmente dominato il sabato sera della televisione italiana sconfiggendo un colosso come Amici Celebrities di Maria De Filippi. I telespettatori hanno scelto la scienza, il sapere, il conoscere. L’hanno preferito ad un programma leggero e di intrattenimento che fino ad ora ha sempre dominato – come genere – nei palinsesti televisivi. Gli italiani hanno scelto l’approfondimento, il conoscere, dando merito ad un immenso Alberto Angela che continua nella sua ‘battaglia’ per il sapere nonostante l’andamento poco incoraggiante degli ultimi anni.

Rai vince su Mediaset con Alberto Angela: il sabato sera più Ulisse che Amici Celebrities, Maria De Filippi superata!

Qualcosa è cambiato. Quello che si è verificato sabato sera è un evento che testimonia l’inizio, almeno, di un cambiamento. Le masse si spostano su programmi, come quello di Alberto Angela, che aprono gli occhi e la mente. Una scelta ‘coraggiosa’ quella dei telespettatori, ma anche quella della produzione Rai. Il sabato sera è il momento del riposo. La settimana di lavoro è finita e, come la storia e le teorie sulla televisione ci insegnano, i telespettatori vogliono e, anzi, forse talvolta hanno proprio bisogno di un programma ‘leggero’. Beh, così non è stato. La produzione Rai ha dato fiducia ad Alberto Angela e gli ha affidato il sabato sera.

I telespettatori hanno dato consenso alla scelta della televisione pubblica. In tanti hanno preferito il programma di Angela a quello di Maria De Filippi e questo vuol dire, senza ombra di dubbio, che qualcosa sta cambiando. Le masse sono assetate di conoscenza. Assetate di sapere. Vogliono capirne di più. Forse, ed è solo una supposizione, proprio in reazione a tutto quello che sta succedendo al nostro pianeta negli ultimi tempi. Alle piccole ma enormi rivoluzioni di Greta che si batte per un futuro migliore. Una prima, piccola, risposta è arrivata. Adesso, bisogna insistere e continuare a dare fiducia a programmi come questo.