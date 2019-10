Caterina Balivo sexy in pigiama: alza un po’ troppo la gamba…Instagram si fa ‘hot’; ecco lo scatto bollente della conduttrice.

È una delle conduttrici più amate della nostra tv. Ogni giorno entra nella case di milioni di italiani col talk Vieni da Me. Si parliamo proprio di lei, Caterina Balivo, la napoletana tutto pepe che da anni è uno dei volti principali della Rai. Bellissima ma soprattutto elegante, Caterina ama tenersi in contatto col suo pubblico anche attraverso Instagram, il social preferito dai vip. E proprio su Instagram, qualche ora fa, la Balivo ha postato una foto davvero particolare. Caterina si trova sdraiata sul letto, indossa il pigiama, e la posa in cui si trova non è passata inosservata…Diamo un’occhiata al post.

Caterina Balivo, la foto sexy in pigiama ha scatenato i followers

Caterina Balivo versione sexy? La conduttrice non è solita mostrarsi in foto o video ‘bollenti’. Ma uno scatto postato poco fa su Instagram non è passato inosservato. Pur nella sua semplicità, Caterina risulta sexy, eccome. Ecco la foto che ha infiammato i fan:

Caterina pubblica una foto in cui si mostra a letto, appena sveglia. Il suo aspetto è davvero ‘riposato’, come scrive nella didascalia alla foto. Ma tutti si sono concentrati su altro: la Balivo è decisamente sexy in versione ‘notturna’. Top e pantaloncini semplici, ma che mettono in mostra il fisico mozzafiato della conduttrice. Che rende il tutto ancora più ‘hot’ alzando le gambe. Instagram diventa bollente! Il post, in poco tempo, è stato invaso da cuoricini e commenti. Tutti volti ad esaltare la bellezza della conduttrice: in particolare, sono state le sue gambe a fare faville! E a voi, piaccionO i programmi di Caterina Balivo?