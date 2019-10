Spiacevole episodio a Milano: un annuncio immobiliare propone l’affitto di camere soltanto ad italiane, scatta la polemica.

È accaduto di nuovo. Dopo lo spiacevole episodio di quella signora milanese che non ha voluto affittare la sua casa ad una giovane del meridione, è accaduto una situazione analoga. Siamo a Milano. E un annuncio immobiliare online, pubblicato da una nota azienda, scatena una vera e propria polemica social. In suddetto annuncio, infatti, vi è la descrizione dettagliata di una camera singola, situata a Milano, che potrebbe essere affittata a soltanto 500 euro mensili. Una proposta più che conveniente, dato anche il sito e le condizioni, ma vi è una richiesta davvero ‘particolare’. La stanza, infatti, potrà essere affittata soltanto da lavoratrici, referenziate e, soprattutto, italiane. Ecco. Sarebbe stato proprio questo ultimo requisito ad aver scatenato, come dicevamo, una polemica. Ma ecco tutto nel dettaglio.

Milano, “Affitto camera solo ad italiana”: è polemica per l’annuncio

Sarebbe potuto essere un semplice annuncio immobiliare online. Attraverso cui, dopo aver descritto dettagliatamente le caratteristiche dell’immobile che si vuole proporre, si offrono ulteriori dettagli. Tra cui, ovviamente, il prezzo e il sito dello stabile. Tuttavia, l’annuncio immobiliare segnalato pochissime ore fa dalla pagina Facebook de I sentinelli-Milano, ha qualcosa davvero di insolito. E che, come dicevamo precedentemente, ha scatenato una vera e propria polemica social. La camera da affittare è situata a Milano, presso la zona Sempione. Ed ha tutte le caratteristiche per essere una vera e propria occasione. Stando a quanto si apprende dall’annuncio in questione, per la camera singola, infatti, l’ipotetica affittuaria dovrebbe pagare circa 500 euro mensili, comprese le spese condominiali, riscaldamento centralizzato ed, ovviamente, la luce. Insomma, un vero e proprio affare. Tuttavia, un particolare requisito della futura affittuaria ha scatenato una polemica. Stando a quanto si legge sull’annuncio, la camera viene affittata soltanto ad italiane (caratteristica, tra l’altro, evidenziata a caratteri maiuscoli). È proprio per questo motivo che, secondo alcuni, l’annuncio sarebbe razzista. Immediata è stata, quindi, la reazione dell’azienda che ha pubblicato online tale annuncio. Che, stando a quanto trapelato da Fanpage, a breve avrebbe contattato l’inserzionista.

Per ulteriori news su notizie d’attualità –> clicca qui