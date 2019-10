Gessica Notaro, 15 anni all’ex fidanzato: “Spero se li faccia tutti”

Gessica Notaro, Vieni da Me: “Per ora gli hanno dato 15 anni voglio se li faccia tutti”.

L’intervista di Caterina Balivo a Vieni da Me vede oggi come ospite Gessica Notaro, l’ex Miss sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato. Gessica racconta che forse di lui non è mai stata veramente innamorata. Oggi crede di essere stata vittima di una dipendenza affettiva. “Mi aveva fatto una proposta di matrimonio, all’inizio sai, va tutto bene. Poi si mostrano per come sono”. Gessica spiega che forse questi uomini hanno avuto delle lacune, che hanno vissuto dei traumi e che la donna tende a giustificare sempre. “Lui non ha mai effettuato della violenza fisica su di me prima di quel gesto. Ha sempre usato la violenza psicologica”.

Gessica Notaro: “Mi faceva violenza piscologica”

La Notaro spiega che ad un certo punto della storia non si sentiva mai abbastanza e che il suo ex la metteva in competizione con le altre donne: “Non ero più io, avevo perso questa tempra che ho sempre avuto, non mi riconoscevano. Il consiglio che do sempre è quello di trattare le vittime come se fossero dei drogati”. Caterina chiede quando scatta la consapevolezza che quella storia sta facendo male: “Mi è successo dopo la proposta di matrimonio. Ho realizzato che io con quella persona avrei dovuto trascorrere tutta la vita e mi sono chiesta se mio padre sarebbe stato contento di quella cosa”. La risposta era no, quindi Gessica ha fatto i bagagli e se ne è andata di casa, ma purtroppo l’ex fidanzato non ha accettato questo.

Processo Gessica Notaro: “Spero che se li faccia tutti gli anni di carcere”

Sono state svariate le denunce ai danni dell’ex fidanzato che si appostava ovunque. Controllava i suoi movimenti: “Era aggressivo verso terzi, ossia verso tutti gli uomini che mi giravano attorno, amici, conoscenti, colleghi. Poi ha fatto la sceneggiata dicendo che si sarebbe ucciso. Era un ricatto psicologico”. Il 10 gennaio del 2017 poi l’uomo ha compiuto il folle gesto gettandole dell’acido addosso sul volto fuggendo. Caterina Balivo si commuove, ma Gessica interviene: “Devo mantenere un distacco se no sto male ogni volta”. Ci si concentra poi sulla mamma, che l’ha soccorsa e che l’ha aiutata subito: “Mia mamma ho degli zebedei grossi così, lei è ancora stata fortunata perché io sto lentamente recuperando i miei tratti somatici, ma ci sono delle ragazze che non riavranno mai più il loro volto”. Parlando poi del processo all’ex fidanzato Gessica è piuttosto tranquilla: “Credo che sul processo sia stato fatto un ottimo lavoro, se gliene avessero dati di più sarei stata più contenta, ma spero che se li faccia tutti quegli anni, vorrei stare tranquilla per almeno 15 anni ecco”.

Per tutte le anticipazioni e news sui protagonisti del gossip CLICCA QUI