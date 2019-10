Gessica Notaro, Vieni da Me: “Mio fratello si è tolto la vita”

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me, la bellissima Gessica Notaro che si racconta.

Gessica Notaro è il volto della non violenza nei confronti delle donne. Sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato, Jessica è ospite oggi a Vieni da Me con Caterina Balivo e si presta al gioco della cassettiera. Tanti gli argomenti affrontati in questa puntata, a partire dalla vita personale di Gessica e della sua famiglia.

Fin da quando ero piccola, tutti si presentavano ai miei compleanni con una bambola come regalo, ma io le lasciavo sempre da parte. Non mi piacevano, giocavo con i cavalli con gli animali, amavo i pupazzi, ma le bambole no. Io da piccola sognavo di diventare una stella”. Chi faceva il regalo giusto erano i genitori e il padre soprattutto è colui che le ha trasmesso questa forza: “Mi diceva di trovare sempre il lato positivo in ogni cosa e anche in quello che mi è successo ho cercato di trovare il lato giusto”. Purtroppo però quando suo padre è mancato, dopo poco tempo anche suo fratello è venuto a mancare: “Mio fratello Bruno per sua scelta, non sappiamo il perché, ma ha deciso di morire. Secondo me non ha retto la morte di mio padre perché si è tolto la vita otto mesi dopo. Io avevo solo 20 anni e quando ti viene a mancare il papà ti leghi sempre di più ai fratelli, ora ho solo mio fratello Massimo, è una forza, un cocciuto come me”. Jessica spiega di pensare ancora sia a suo padre che a suo fratello, è come se fosse successo ieri, ha dichiarato. Nonostante le difficoltà, Gessica Notaro ha proseguito nella sua vita e nella sua carriera partecipando anche a Miss Italia.

