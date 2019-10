E’ morto Giorgio Squinzi, patron della Mapei e Presidente del Sassuolo Calcio: l’uomo si è spento nel pomeriggio, aveva 76 anni.

Si è spento questo pomeriggio Giorgio Squinzi, imprenditore lombardo con la passione per il calcio. L’uomo, che era amministratore unico della Mapei e presidente del Sassuolo Calcio, aveva 76 anni e da tempo combatteva con una terribile malattia. Squinzi era ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano, dove è morto in serata. Lutto nel mondo del calcio, ma non solo.

E’ morto Giorgio Squinzi, aveva 76 anni: una vita spesa tra sport e lavoro

Giorgio Squinzi si è spento all’età di 76 anni, dopo una lunga battaglia contro un male incurabile. Nato a Cisano Bergamasco nel 1943, era l’amministratore unico della Mapei, azienda fondata nel 1937 da suo padre Rodolfo. Storicamente tifoso del Milan, nel 2002 aveva trasformato la sua passione per il calcio in lavoro, acquistando e diventando dunque Presidente del Sassuolo Calcio, che sotto la sua guida ha vissuto anni indimenticabili, pieni di grandi emozioni e soprattutto successi incredibili. Dalla C2 alla serie A, arrivata nel 2013, e poi 6 annate molto positive nel massimo campionato italiano, tanto che la città di Sassuolo, nel giorno dei funerali di Squinzi, proclamerà il lutto cittadino.

Il Presidente del Sassuolo era tifoso del Milan, ma amava anche molto il ciclismo, tanto che la sua società è stata per ben dieci anni lo sponsor della Mapei-Quick Step. Lutto nel mondo del calcio, dunque, ma non solo. Squinzi, infatti, era stato anche Presidente di Confindustria dal 2012 al 2016, dopo Emma Mercegaglia e prima di Vincenzo Boccia. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia da parte dei vertici del mondo dell’industria e dello Sport. Tutti hanno ricordato Squinzi come un gran signore, amante dello sport e del lavoro, una persona perbene e seria, che ha sempre mostrato grande intelligenza e umanità nella gestione delle sue aziende e nei rapporti interpersonali.

Per rimanere aggiornato sulle notizie di cronaca e attualità, CLICCA QUI