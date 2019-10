La coppia del Grande Fratello Vip, Luca Onestini ed Ivana Mrazova sono in crisi? Ecco tutta la verità riguardo quello che sta accadendo tra di loro.

È stata una delle coppie più apprezzate delle recenti edizioni del Grande Fratello Vip, Luca Onestini ed Ivana Mrazova. Eppure, in questi ultimi giorni, si parla di crisi tra di loro? È così? Ecco quello che è emerso.

Aria di crisi tra Ivana e Luca Onestini? La verità

È da poco ritornata dalla Repubblica Ceca. È proprio qui che Ivana Mrazova ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ed è proprio per questo motivo che, in questi ultimi giorni, si parla di crisi con il suo fidanzato Luca Onestini. Infatti, il dentista veronese non è mai riuscito ad andare a trovare la sua compagna nella sua città natale. Cosa succede? C’è crisi? Ecco. A dare la risposta ci pensa la diretta interessata. Su Instagram, la bella modella ha spiegato che non è accaduto nulla con il suo fidanzato. E che, in questo periodo, non parlano e non rispondono a queste presunte voci, è soltanto perché non sentono l’esigenza di farlo.

