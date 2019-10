Elisabetta Canalis ha beccato il marito Brian Perri a fare una cosa molto ‘particolare’ col cellulare: momento di ‘imbarazzo’ nella story su Instagram.

Elisabetta Canalis è una delle donne più desiderate del mondo, anche oggi che è piuttosto lontana dai riflettori della tv italiana. Da qualche anno la bellissima ex velina sarda si è infatti trasferita negli Stati Uniti insieme al marito Brian Perri, noto chirurgo, e alla figlia Skyler Eva, che oggi ha 4 anni. I tre vivono felicemente a Los Angeles. Nonostante i suoi 41 anni, Elisabetta è ancora una bomba sexy, e le sue foto ‘hot’ fanno impazzire i fan. Nelle ultime storie Instagram, la Canalis ha vissuto un momento di ‘imbarazzo’ con il marito, perché lo ha beccato a fare una cosa ‘particolare’ col cellulare: ecco cos’è successo.

Elisabetta Canali becca il marito col cellulare: ‘Che fai?’, momento di ‘imbarazzo’

ELisabetta Canalis e il marito Brian Perri hanno un rapporto molto sereno e tranquillo, di grande fiducia, come dimostrano sempre anche su Instagram. I due appaiono sempre molto affiatati e in sintonia. Poco fa, però, c’è stato un piccolo momento di ‘imbarazzo’ per la coppia davanti ai fan su Instagram. Elisabetta ha provato a fare un video selfie mentre era in macchina col marito, ma lui sembrava troppo impegnato con il cellulare. L’ex velina allora si è lamentata, anche se in maniera scherzosa, di questo suo atteggiamento, dicendo che come sempre lui è ‘distratto’ dal telefono, e poi ha sbirciato sullo schermo del marito, per capire cosa stesse facendo.

Ed ecco il momento di ‘imbarazzo’, perché Brian era intento a ‘studiare’ la risonanza magnetica di un suo paziente, dunque una cosa molto importante. Subito Elisabetta ha fatto marcia indietro: ‘Sta guardando una risonanza, lasciamolo in pace allora’, ha detto la Canalis, scusandosi per la piccola ‘gaffe’ col marito e continuando la sua story da sola.

