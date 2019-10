Chi è il nuovo fidanzato di Adele: un rapper famoso con cui, si dice, sia stata amica per anni.

Era fresca fresca di divorzio. Eppure Adele ha ritrovato subito l’amore. Lui è un rapper, anche molto famoso, Skepta e insieme sembrano innamoratissimi. A dire che sono fidanzati e che è scoppiata la scintilla sono i media inglesi che sostengono che i due, entrambi di Tottenham, si stiano frequentando nonostante lo scandalo di qualche tempo fa. Skepta infatti era il fidanzato di Naomi Campbell e aveva anche detto che sarebbe diventato padre. Notizia immediatamente smentita dalla modella.

Adele è fidanzata con Skepta

Comunque gossip o meno, rumors e chiacchiericci si sprecano su questa nuova presunta coppia. Adele, come abbiamo detto, è fresca fresca di un divorzio con Simon Kenoecki. I due erano stati insieme 8 anni e da due erano sposati. Il loro matrimonio era avvenuto in super segreto, sembrava fosse il wedding day da ricordare. E invece tutto è finito rapidamente. Ora Adele e sembrava avesse imparato a godersi un po’ la vita da single. E invece è cascata tra le braccia di Joseph Junior Adenuga, Skepta.

Come si sono conosciuti e come è nato l’amore?

Adele e Skepta sono amici da tanto tempo. In svariate interviste infatti, come riporta Cosmopolitan, i due hanno dichiarato di mandarsi dei messaggi per scambiarsi opinioni e consigli sui rispettivi lavori. Da buoni amici poi si sono dati man forte anche quando le rispettive relazioni stavano finendo e ora tutta questa grande amicizia pare si sia trasformata in amore. Secondo il The Sun i due si frequentano da parecchio tempo, ma l’uscita “allo scoperto” sarebbe arrivata solo per la festa di compleanno dei 37 anni di lui al Crystal Maze. I due però restano molto riservati soprattutto per preservare i figli. Se gli amici sostengono che sarà una storia d’amore incredibile nel web c’è chi ironizza e crea meme spettacolari con il claim “Hello” e si ironizza già sul momento in cui si lasceranno e Adele darà vita ad un nuovo disco tanto straziante quanto meraviglioso.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI