Miley Cyrus si è lasciata con l’ex marito Liam Hemsworth e per elaborare la separazione torna a fare musica.

Miley Cyrus è una cantante un po’ controversa. Da eroina di Disney Channel, acqua e sapone, a star senza veli della musica pop internazionale. La ragazza è cresciuta, si potrebbe dire, e ora pare che stia affrontando anche un brutto momento emotivo: il divorzio. Già perché la giovanissima Miley si era sposata con Liam Hemsworth, ma per motivi che ancora non sono stati completamente chiariti, i due si sono lasciati e ora stanno divorziando. La cantante però non si è persa d’animo, anzi. Ha deciso di incanalare al meglio le sue emozioni e sensazioni tornando in studio di registrazione.

Miley Cyrus elabora il divorzio in studio di registrazione

Miley Cyrus ha infatti condiviso qualche ora fa un nuovo cinguettio su Twitter che parla chiaro. La foto postata la ritrae in studio di registrazione e i fan sono letteralmente impazziti di gioia. Questo selfie infatti sembra parlare chiaro: della nuova musica sta per arrivare. “Sono così ispirata in questo momento” avrebbe dichiarato la cantante e, se da cosa nasce cosa, molto probabilmente questo nuovo lavoro in studio potrebbe essere il percorso di elaborazione della separazione dal marito. Se subito dopo il loro addio aveva infatti pubblicato Slide Away, proprio per dire “addio” a Liam, ora la cantautrice deve aver elaborato ancora meglio la situazione. Certo, dalla foto e dal post si capisce molto poco, ma essendo scattata in uno studio di registrazione è certo che Miley Cyrus sta lavorando a qualcosa. Cosa? Ancora non è dato saperlo, ma sicuramente aspettando scopriremo qualcosa di più. Intanto sappiamo che mentre si annunciava ufficialmente il divorzio da Liam, Miley era in vacanza con un’amica e tutto ha fatto tranne che crogiolarsi nella tristezza.

Perché Miley Cyrus e Liam Hemsoworth si sono lasciati?

Vi state chiedendo perché i due si sono lasciati dopo solo otto mesi di matrimonio? Purtroppo non ci sono notizie ufficiali. Lui ad agosto aveva scritto un breve post dicendo che augurava a Miley solo amore salute e felicità. Nella nota stampa dell’agenzia di lei invece il silenzio e una semplice frase: “La rottura è il modo migliore per permettere a entrambi di concentrarsi sulla loro vita e le loro carriere”.

