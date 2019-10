Melissa Satta beccata mentre bacia su una panchina un personaggio molto ‘particolare’: la foto della showgirl lascia i fan senza parole.

Melissa Satta è una delle donne più belle del panorama televisivo italiano. La showgirl sarda è finita nel mirino del gossip ultimamente per essere tornata insieme al marito Kevin Prince Boateng, dopo alcuni mesi di separazione. I due si sono ritrovati, per la gioia del piccolo Maddox Prince e di tutti i loro fan, ma soprattutto hanno ritrovato la loro grande intesa, come dimostrano anche con le storie su Instagram. Poco fa, però, una foto della Satta ha lasciato senza parole i fan: la showgirl è stata immortalata mentre bacia su una panchina un personaggio molto ‘particolare’. Lo scatto lascia a bocca aperta, ecco di chi stiamo parlando.

Melissa Satta bacia un personaggio molto ‘particolare’: beccata su una panchina

Melissa Satta è una donna bellissima, e le sue foto hot infiammano quotidianamente Instagram. I fan della showgirl sarda impazziscono per il suo corpo mozzafiato, ma non solo. Melissa è anche una persona aperta e ironica, e lo ha dimostrato nelle ultime storie pubblicate su Instagram, nelle quali è stata fotografata mentre bacia un personaggio davvero ‘particolare’. No, nessuna crisi con Boateng, né tradimenti o cose del genere. In realtà è tutto un gioco, perché Melissa si trova nel Gardaland Magic Hotel, un albergo chiaramente collegato al Parco Divertimenti più grande d’Italia, nel quale ci sono camere a tema magia, ed è possibile incontrare personaggi ‘singolari’ come quello che Melissa ha baciato.

E’ tutto un gioco, come vi abbiamo anticipato. Melissa bacia uno scheletro, uno dei personaggi che si possono trovare passeggiando all’esterno del Magic Hotel di Gardaland, e nelle storie successive spiega di essere andata lì per l’inaugurazione del Gardaland Magic Halloween, un evento del Parco Divertimenti che dura per tutto il mese di ottobre, fino appunto al giorno di Halloween.

