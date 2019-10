Chi è la moglie di Emanuele Filiberto di Amici Celebrities?

Clotilde Courau è la moglie di Emanuele Filiberto, concorrente di Amici Celebrities? Sapete chi è?

Sta andando in onda da ormai quattro settimane, lo straordinario programma tv di Maria De Filippi, Amici Celebrities. Il reality vede svariati concorrenti VIP darsi battaglia a colpi di canto e ballo per cercare di convincere la giuria e anche il pubblico a casa. Tra i concorrenti di Amici Celebrities, quest’anno troviamo anche il Principe Emanuel Filiberto di Savoia e, piano piano, lo stiamo riscoprendo in modo particolare e nuovo. La curiosità attorno a questo particolare personaggio è cresciuta molto e quindi sono tanti a chiedersi chi sia la moglie di Emanuele Filiberto.

Chi è la moglie di Emanuele Filiberto: tutto su Clotilde Courau

Il nome della moglie di Emanuele Filiberto è Clotilde Courau. Francese, nata nel cuore dell’Alta Senna, è figlia di nobili e trascorre la sua infanzia tra Egitto e Benin per via del lavoro del padre, ingegnere. A 16 anni, decide che il suo futuro sarà nel mondo dello spettacolo, così decide di diventare attrice e si iscrive alla Scuola d’Arte Drammatica a Parigi e alla scuola di Teatro Ecole de la Rue Blanche. Il primo palcoscenico calcato è nel 1989 con la compagnia Francis Huster a teatro e da quel momento la sua carriera inizia a spiccare il volo. L’anno dopo debutta al cinema nel film di Jacques Doillon intitolato Il Piccolo Criminale. Proprio grazie a questa pellicola si aggiudica il premio come miglior attrice femminile al Festiva Internazionale di Berlino. Da quel momento Clotilde è una vero e proprio idolo del cinema francese e continua a dividersi tra teatro e cinema. La vediamo anche nel 2011 insieme a Stefano Accorsi nel film Non Ci posso Credere.

Per quanto riguarda la sua vita privata, come abbiamo detto, è sposata con Emanuele Filiberto di Savoia dal 2003. I due si sono sposati a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Il loro amore è molto forte oltre che duraturo e coronato dalla nascita di due figlie: Vittoria, nata proprio nel 2003 e Luisa, nata il 16 agosto del 2006.

