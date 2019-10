Chi è Emanuela Aurizi, l’ex velona di Striscia la Notizia? Ecco cosa occorre sapere sull’età, sulla carriera e il dramma adolescenziale.

Sta andando adesso in onda una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso. Giunta alla quarta settimana, lo show della conduttrice napoletano ha aperto la serata con un argomento davvero molto attuale. E che, in questi ultimi giorni, sta facendo parecchio discutere. Ovvero, la dieta di Panzironi. Nello studio televisivo, infatti, vi sono numerose testimonianze di chi ha provato tale percorso. Ed ha trovato dei benefici. E chi, invece, come è accaduto per Alberico Lemme, non ci crede affatto. Ecco. Tra questi, spunta la figura di Emanuela Aurizi, l’ex velona romana di Striscia la Notizia. Con la sua simpatia, la giovane ha immediatamente catturato i riflettori su di se, ma chi è esattamente? Conoscete proprio tutto di lei? Ecco cosa occorre sapere su Emanuela.

Chi è Emanuela Aurizi, l’ex velona di Striscia la Notizia? Cosa occorre sapere

Romana doc, Emanuela Aurizi è una delle ospiti della puntata di questa sera di Live-Non è la D’Urso. Tra le persone che non credono alla dieta di Adriano Panzironi, la giovane ha catturato, sin dal primo momento, l’attenzione di tutti in seguito allo scambio di opinioni con Angela, cadetta del nutrizionista. Ecco. Ma chi è esattamente Emanuela? Beh, purtroppo della sua età e della sua vita privata si sa davvero ben poco. Eppure, stando a quanto riferito dal sito web astrologiainlinea.it, la giovane ha una carriera niente male. Attrice di cinema e di teatro, Emanuela, nel 2015, è approdata sul piccolo schermo. Quando, scelta da Antonio Ricci, ha affiancato la bionda e la mora nel ruolo di velona di Striscia la Notizia. Da quel momento, la sua carriera televisiva è stata in ascesa. In un batter baleno, infatti, la giovane Aurizi è diventata una delle ospiti fissi dei salotti di Barbara D’Urso. Eppure, nonostante appaia sempre sorridente, Emanuela ha vissuto un vero e proprio ‘dramma’ adolescenziale legato al suo peso. Stando a quanto trapelato dal sito web citato poco fa, è proprio in questa fase della sua vita che Emanuela sarebbe aumentata di peso perché non soddisfatta di se.

Per ulteriori news su tutti i Vip del momento –> clicca qui