Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati? Lei decide di dire tutta la verità, attraverso una storia su Instagram.

La voce di una possibile rottura della coppia è nell’aria già da qualche settimana. Nessuno di loro pero aveva ancora parlato. Fino a poche ore fa, quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Irene Capuano ha deciso di rompere il ghiaccio attraverso i social. Uno sfogo davvero pesante, quello di Irene, in cui fa riferimento proprio alla presunta crisi col suo fidanzato Luigi Mastroianni, ex tronista della trasmissione della De Filippi. Uno sfogo in cui Irene si scaglia contro tutti coloro che stanno commentando in maniera negativa e senza rispetto la loro delicata situazione. Ecco le sue parole.

“Come tutta la gente comune come voi, ci sono dei momenti si e momenti no”. È così che Irene Capuano commenta il particolare momento che sta attraversando col suo fidanzato Luigi Mastroianni. I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e, dal momento della scelta, non si sono più separati. Negli ultimi giorni però, sul web circola la voce di una presunta crisi di coppia. Dopo tante chiacchiere e pettegolezzi, Irene ha deciso di dire la sua, attraverso una Instagram Story dai toni decisamente accesi:

Parole dure quelle di Irene, che si scaglia contro tutti coloro che stanno invadendo la privacy della coppia, con commenti inopportuni e maliziosi. La ragazza ammette di vivere un periodo no col suo fidanzato, ma precisa di non voler dare in pasto la sua storia a ‘dei leoni’. La corteggiatrice appare davvero esausta della situazione ed è per questo che ha deciso di parlare in prima persona.